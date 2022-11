Ammoniakspaltung : Auf sanftem Weg zu grünem Wasserstoff

Ammoniak, Ausgangsstoff für Düngemittel, Arzneien und weiterer wichtiger Chemikalien, gewinnt auch als Speicher- und Transportmedium für grünen Wasserstoff zunehmend an Bedeutung. Denn das vieratomige Molekül, das neben einem Stickstoffatom drei Wasserstoffatome enthält, ist in flüssiger Form deutlich einfacher zu handhaben und – zum Beispiel per Schiff – zu transportieren als verflüssigter Wasserstoff. Voraussetzung ist allerdings, dass der für die Ammoniaksynthese notwendige Wasserstoff schon im Lieferland per Elektrolyse klimaschonend – etwa mit Solar- oder Windstrom – produziert wird. Der „grüne“ Ammoniak lässt sich vor Ort wie Flüssiggas per Druck verflüssigen und in Tanks füllen. Von 2026 an soll im Hamburger Hafen grüner Ammoniak aus Saudi-Arabien in grünen Wasserstoff umgewandelt werden.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Während sich viele Forschungsaktivitäten vor allem darauf konzentrieren, den „grünen“ Ammoniak möglichst kostengünstig in großen Mengen herzustellen, wird eine Frage kaum beleuchtet: Wie lässt sich daraus der grüne Wasserstoff effizient und ohne großen Aufwand wieder zurückgewinnen? Forscher der Rice University in Houston, Texas, stellen im Wissenschaftsmagazin „Science“ ein Verfahren vor, mit dem sich Ammoniak bei Raumtemperatur zerlegen lässt. Es beruht auf günstigen Katalysatoren und einem Satz handelsüblicher Leuchtdioden.