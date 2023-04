Herr Tromm, wie groß ist die derzeitige Menge an hochradioaktivem Material in Deutschland? Und wie viel schwach- und mittelradioaktiven Abfall gibt es?

An hochradioaktiven Abfällen lagern in Deutschland zwischen 10.000 und 10.500 Tonnen. Das sind die abgebrannten Brennelemente. Die Gesamtmenge entspricht einem Volumen von etwa 27.000 Kubikmeter. Die Menge an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen beläuft sich auf rund 120.000 Kubikmeter. Hierbei handelt es sich vor allem um aktivierte Stähle aus den rückgebauten Kernkraftwerken. Die Materialien waren starker Neutronenstrahlung ausgesetzt. Möglicherweise kommen noch etwa 180.000 Kubikmeter in den kommenden Jahren hinzu, sodass sich die Menge an schwach- und mittelradioaktiven Materialien auf etwa insgesamt 300.000 Kubikmeter belaufen wird.

Wo wird aktuell der radioaktive Abfall zwischengelagert?

Das erfolgt vor allem an den Standorten der Kernkraftwerke selbst. Man hat sich ja gegen Castortransporte entschieden, die den Abfall in ein zentrales Zwischenlager bringen. Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle ist das Endlager Schacht Konrad in Salzgitter vorgesehen.

Das Endlager Konrad soll aber erst 2028 in Betrieb genommen werden.

So lange lagern die Materialien in Hallen auf den Geländen der Kernkraftwerke, die zurückgebaut werden. Derzeit wird diskutiert, ob die Kapazität in Konrad überhaupt ausreicht, falls die 126.000 Fässer radioaktiver Abfälle aus der maroden Schachtanlage ASSE II noch hinzukommen. Nach dem Standortauswahlgesetz wäre es durchaus erlaubt, schwach- und mittelradioaktive Stoffe zusammen mit hochradioaktiven Abfällen in ein Endlager zu packen.

Welche Kriterien muss ein Endlager für hochradioaktiven Abfall erfüllen, um genehmigt zu werden?

Das Ziel eines Endlagers ist natürlich der Schutz von Mensch und Umwelt vor der Schädigung durch ionisierende Strahlung. Und deshalb hat man das Barrieren-Konzept entwickelt. Zunächst gibt es die technische Barriere, die eine Sicherheit für tausend Jahre gewährleisten soll. Dazu gehören stabile Behälter, die in unterirdische Stollen eingelagert werden. Sie sollen verhindern, dass Radionuklide austreten. Zum Schutz vor Korrosion, als Folge etwa von einsickerndem Wasser, wird der Stollen zum Beispiel mit Bentonit aufgefüllt. Das Tongemisch quillt auf, sobald es mit Wasser in Kontakt kommt, und verschließt alle Hohlräume. Es bindet auch austretende Radionuklide.

Und dann kommt die geologische Barriere, also das Gestein selbst, in das der Stollen eingebracht wurde.

Das einschlusswirksame Gestein muss eine Mächtigkeit von mehreren Hundert Metern haben. In Deutschland kommen drei Gesteinsformationen infrage: Salz, Ton und Granit.

Es dürfen keine Risse entstehen, es darf kein Wasser eindringen, und es muss geologisch stabil sein.

Die geologische Stabilität des Endlagers ist das wichtigste Kriterium. Risse zu vermeiden ist bei Granitgestein sehr schwierig. Dann muss man, wie das im finnischen Endlager Olkiluoto gemacht wird, besonders korrosionsbeständige Kupferbehälter verwenden. Es kommt auf das Gestein an, entsprechend passt man die technischen Barrieren an. Man kann nicht einfach einen Castor-Behälter in einen unterirdischen Stollen stellen.

Muss der hochradioaktive Atommüll wirklich eine Million Jahre lang sicher in der Erde verwahrt werden? In Schweden und Finnland hat man sich auf 100.000 Jahre geeinigt.