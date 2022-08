Niedrigwasser : Das Schlimmste könnte dem Rhein erst noch bevorstehen

Vom Rhein ist nicht mehr viel übrig. Die Dürre hat ihn in ein trauriges Rinnsal verwandelt. Zwar stiegen die Pegel am wichtigen Messpunkt Kaub zwischen Mainz und Koblenz am Donnerstag wieder um drei Zentimeter gegenüber dem Minimum am Vortag. Doch damit ist die Periode extremen Niedrigwassers noch nicht unbedingt vorbei. Hydrologen befürchten, 2022 könnte alle bisherigen Tiefstände unterbieten, und üblicherweise erreichen die Pegel erst im September die niedrigsten Werte. Damit stockt der Verkehr auf Europas wichtigster Binnenschifffahrtsstraße. Üblicherweise werden Chemikalien, Getreide, Kohle und Öl über den Rhein verschifft. Der Nachschub von Steinkohle für die reaktivierten Kraftwerke Staudinger und Datteln ist aktuell gefährdet; die Stromproduktion könnte mitten in der Energiekrise gedrosselt werden.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Klimawandel stoppt Klimakiller Kohle – das Jahr 2022 scheint einen ganz eigenen Humor zu entwickeln. Zu Späßen ist Firmen und Kraftwerksbetreibern am Rhein aber nicht zumute. Das Niedrigwasser stört die Lieferketten und treibt die ohnehin schon gestiegenen Preise. Doch nicht nur die Wirtschaft und ihre Kunden leiden. Warmes Wasser und sinkender Sauerstoffgehalt bedrohen Fische und andere Wassertiere. Vor allem die Auenökosysteme sind betroffen.

Das Malheur hat sich lange abgezeichnet

Monica Ionita hat das Drama kommen sehen. Die Hydrologin arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven an langfristigen Vorhersagen für Flusspegel. Überrascht vom Niedrigwasser am Rhein ist sie nicht: „Schon wieder ist die Lage kritisch“, sagt sie, obwohl Niedrigwasser einige Monate vorhersagbar sei. Doch die Manager der betroffenen Logistik- und Industrieunternehmen am Rhein schienen sich nicht um das Problem zu kümmern, obwohl sie es besser wissen müssten, sagt sie.

Kritisch ist die Lage aber nicht nur am Rhein. Auch an der Elbe sind die Wasserstände historisch tief. Auch das kündigte sich an. Vor zwei Jahren zeigte Monica Ionita in den Scientific Reports, dass sich die Wasserstände von Flussläufen ein bis sechs Monate im Voraus abschätzen lassen. Denn Abflüsse sind im Gegensatz zum Wetter vergleichsweise träge Systeme. Liegen die Pegel im Frühjahr schon sehr niedrig und fiel in den Alpen im Winter wenig Schnee wie in diesem Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit für Niedrigwasser im Sommer erhöht. Ähnliches beobachten Forscher bei der Bodenfeuchte: Dürren bauen sich langsam auf und kündigen sich dadurch frühzeitig an. Daher kann Monica Ionita keine Entwarnung geben: „Das Schlimmste steht möglicherweise erst bevor“, sagt sie, denn die niedrigsten Wasserstände gibt es in manchen Jahren erst im Oktober.

„Neue Normalität in Zeiten des Klimawandels“

Auch Enno Nilson überrascht die Lage nicht, schon vor drei Jahren warnte er in einem Aufsatz für die Geographische Rundschau exakt vor dem Szenario, das jetzt wahr wurde. Der Geograph von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz schrieb damals nach dem Dürrejahr 2018, dass der Rhein auf eine „neue Normalität in Zeiten des Klimawandels“ zusteuere: „Wir müssen uns in Zukunft auf mehr Niedrigwasser einstellen“, sagte er vor einem Jahr der F.A.S., als Fluten die Schlagzeilen beherrschten. Und jetzt droht der schlimmste Wassermangel seit einem halben Jahrhundert.

Dabei war 2018 schon ein Weckruf: Damals führte der Rhein monatelang zu wenig Wasser, bei Koblenz wurde der für Frachtschiffe relevante Schwellenwert an 81 Tagen unterschritten. Mit einer Unterbrechung von zwölf Tagen führte der Rhein damals sogar über ein Drittel des Jahres Niedrigwasser. Da der Strom auf 620 Kilometern frei fließt und nicht gestaut wird, spiegeln sich Dürren im Rhein schnell wider. Die BASF drosselte damals im Spätsommer 2018 ihre Produktion, die Spritpreise stiegen. Erst im Spätherbst setzte Regen ein.