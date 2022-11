Aktualisiert am

Experimente im Parabelflug : Wie reagieren Lebewesen in Schwerelosigkeit?

Der Einzeller Euglena könnte künftig Arzneien und Biosprit liefern – und wird deshalb in der Schwerelosigkeit erforscht. Das erfordert Mut zum Parabelflug, aber warum schicken die Wissenschaftler auch Weinreben ins All?

In Teichen und Tümpeln ist Euglena gracilis zu finden, das einzellige „Augentierchen“ betreibt Photosynthese. Bild: Mauritius

Der Countdown läuft. „30. 40. Injection“, ist über die Lautsprecher zu hören. Alle haben gelernt, was das bedeutet: Die Zahlen sind Winkelgrade, und bei 50 Grad heben wir ab – an Bord des A310 ZERO-G. Für 22 Sekunden spüren wir eine wundersame Leichtigkeit, schweben im Flugzeug unwillkürlich Richtung Decke, bis uns die 1,8-fache Schwerkraft wieder zu Boden drückt und jede Kopfbewegung möglichst zu vermeiden ist. Es sind 22 Sekunden, in denen wissenschaftliche Experimente laufen, für die es kaum Alternativen gibt.

Sonja Kastilan Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein geeigneter Fallturm steht zwar in Bremen, und Forschungsraketen könnten in Norwegen starten, befände sich das benachbarte Russland nicht gerade im Kriegszustand – und könnte sich dadurch vielleicht angegriffen fühlen. In einem „Spaceship“ oder auf der Internationalen Raumstation ISS schließlich sind Arbeitsflächen rar. Deshalb ist froh, wer jetzt mit seiner Versuchsanordnung stattdessen im leer geräumten Airbus sitzt, steht, liegt, radelt oder hüpft, um auf diese Weise für ein paar kurze Momente der Erdanziehung zu entfliehen.