Aktualisiert am

Der Fusionsreaktor ITER soll den Weg für ein Kraftwerk ebnen. Doch technische Probleme verzögern die Inbetriebnahme des Megaprojekts ein weiteres Mal. Der Plasmaphysiker Hartmut Zohm vom MPI für Plasmaphysik (IPP) in Garching im Gespräch.

Das Areal des Fusionsreaktors ITER im südfranzösischen Cadarache. Im Vordergrund die Reaktorhalle, in der ITER errichtet wird und dahinter die Montagehalle, in der die Komponenten zusammengebaut werden.. Bild: ITER

Nach vielen Aufschüben in der Vergangenheit, sollte der Internationale Thermonukleare Reaktor ITER zuletzt 2025 im südfranzösischen Standort Cadarche in Betrieb gehen. Nun steht auch dieser Termin auf der Kippe. Zumindest ist er nicht mehr auf der Homepage von ITER zu finden. Die Corona-Pandemie sorgte für Verzögerungen bei der Lieferung von Bauteilen und der Montage des Versuchsreaktors. Doch jetzt räumt man technische Probleme ein. Herr Zohm, wie groß sind die technischen Probleme bei ITER?

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Es sind vor allem zwei Dinge: Die Vakuumkammer, die aus mehreren Segmenten besteht und den heißen Brennstoff – die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium – einschließen soll, weist Abweichungen von der Spezifikation auf. Diese sind zu groß, so dass die Segmente nicht ohne weiteres vor Ort verschweißt werden können. Die französischen Nuklearaufsichtsbehörde hat hohe Auflagen an die Qualität der Schweißnähte, denn die Vakuumkammer, die in Südkorea gefertigt wurde, ist die erste Sicherheitsbarriere des Reaktors. Nun sucht man eine geeignete Firma für diese Aufgabe, die die strengen Auflagen erfüllen kann.