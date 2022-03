Schuppentiere mit Erregern : Spur der Coronaviren führt nach Vietnam

Zum ersten Mal lassen sich Coronaviren, die dem Sars-CoV-2-Erreger genetisch ähnlich sind, bis zum illegalen Wildtierhandel außerhalb Chinas zurückverfolgen. Wissenschaftler der Wildlife Conservation Society haben Proben von 696 widerrechtlich gehandelten Schuppentieren – Pangolinen – sowie Zivetkatzen untersucht. Sämtliches Untersuchungsmaterial, das vorwiegend mit Nasen- und Analabstrichen bei lebenden Tieren gewonnen worden war, stammt von Stichproben diverser Wildfänge, die vor Juli 2018 im illegalen Wildtierhandel konfisziert worden waren. Veranlasst hatten die Probenahme Fachleute des amerikanischen Seuchenprogramms „Predict“ im „Save Viet Nam's Wildlife Rescue Center“ im Cuc Phuong Naitonalpark. Die Proben der Zivetkatzen stammten aus fünf unterschiedlichen Tierfarmen und wurden ebenfalls vor dem Sommer, also vor Ausbruch der Pandemie, genommen.

Alle diese archivierten Proben sind nun in professionellen Laboren mit standardisierten Verfahren auf vier unterschiedliche Erreger hin untersucht worden, die das Potential besitzen, auch Menschen anzustecken. Wie es in der Publikation in „Frontiers in Public Health“ heißt, wurde für die Identifikation der Viren ein Test der Charité in Berlin verwendet, der das E-Gen sowie das RdRp-Gen erfasst und genetische Ähnlichkeiten mit dem Sars-CoV-2-Virus aufdecken soll. Wie sich zeigte, waren alle Zivetkatzen-Proben negativ, unter den fast vierhundert Proben von Pangolinen jedoch waren die Forscher zwölfmal fündig geworden.

In sieben Anal- und fünf Nasenabstrichen von insgesamt sieben Schuppentieren aus dem Norden Vietnams fanden sich Genomanteile von Coronaviren, die zumindest im Hinblick auf die untersuchten beiden Gene dem Sars-CoV-2-Erreger stark ähnelten. Umfangreichere Genvergleiche waren mit den Testmethoden nicht möglich. Am ähnlichsten (zu mehr als 98 Prozent) waren die kurzen Gensequenzen im RdRp-Gen einigen Funden, die schon vorher bei Sunda-Pangolinen (Manis javanica) im Süden Chinas in der Provinz Yunnan ermittelt worden waren.

Die Wissenschaftler recherchierten zudem die offiziellen Einträge der Behörden zu gesicherten illegalen Wildtierfängen zwischen 2016 und 2020. Dabei zeigte sich, wie wichtig Vietnam für den Schmuggel der bedrohten Schuppentiere ist. Das Land ist gewissermaßen eine Drehscheibe des internationalen illegalen Wildtierhandels mit den bedrohten Regenwald-Säugetieren. Bei den 91 Konfiszierungen waren 1342 lebende Pangoline, 759 tote Exemplare und weitere 3300 Kilogramm an Pangolin-Fleisch und fast 44 Tonnen Pangolin-Schuppen – vornehmlich aus Afrika-stammenden Schuppentieren – sichergestellt worden. Das Pangolin-Fleisch gilt in vielen asiatischen und afrikanischen Ländern als Delikatesse, den Schuppen werden Heilwirkungen gegen Rheuma, Magenschmerzen, Entzündungen und sogar gegen Blutkrebs zugeschrieben. Vor allem die lebenden Tiere aus Vietnam waren offenbar für den asiatischen Markt, insbesondere auch für China bestimmt.