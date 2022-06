Omikrons BA.5-Welle : Wie die Coronaviren unsere Schwächen ausnutzen

Omikron hat vielen den Schrecken vor der Pandemie genommen, aber ohne Schreckgespenster scheint es erst einmal nicht zu gehen: Zwei Drittel der Deutschen sorgen sich noch immer vor neuen, möglicherweise gefährlicheren Corona-Varianten, in Spanien, Italien und Portugal sind es sogar mehr als drei Viertel. Trotzdem, das hat die zehnte europaweite Befragung des von der Universität Hamburg initiierten „European Covid Survey“ im Mai gezeigt, nimmt die Impfbereitschaft tendenziell weiter ab. Weniger erstimpfen und boostern jedoch heißt: mehr Impfdurchbrüche, mehr Neu- und Wiederholungsinfektionen, mehr Viren – und am Ende ein größeres Risiko für die Ausbreitung neuer Sars-CoV-2-Varianten.

Die jüngste Omikron-Subvariante BA.5, die derzeit in Deutschland wie in vielen anderen Ländern für Unruhe sorgt, weil sie die Inzidenzen und teilweise auch die Todesfallzahlen nach oben treibt, forciert die Variantenangst. Und doch ist sie keine, die auf Expertenseite das Sorgenpotential exponentiell steigen lässt. In Laborexperimenten, dokumentiert in „Nature“, ist eine etwas „höhere Lungengängigkeit“ als bei den frühen Omikrons festgestellt worden. Auch die Fähigkeit von BA.5, durch Verwandlung der Virushüllmoleküle unserer Immunität zu entfliehen, ist wie schon bei BA.4 besser – aus der Sicht des Virus. Allerdings halten Experten diese messbaren Effekte für immer noch nicht groß genug, um eine bevölkerungsweite neue Pandemiewelle zu starten. Jedenfalls keine Welle mit exorbitant vielen Klinikpatienten und tödlichen Covid-19-Verläufen.