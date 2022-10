Teleskopverbund in den Alpen : Zwölf Augen gen Himmel

Das NOEMA-Interferometer in den französischen Alpen erlaubt Astronomen den Blick auf den kalten Kosmos und in die ferne Vergangenheit. Nach acht Jahren ist es nun fertiggestellt.

Zwei der insgesamt zwölf Teleskope des NOEMA-Interferometers befinden sich eine Woche vor der offiziellen Einweihung des Verbundes am 30. September noch in der Montagehalle auf dem 2550 Meter hoch gelegenen Plateau de Bure. Bild: Lucas Bäuml

Es gibt nicht viele Menschen auf der Erde, denen die Existenz der Galaxie GN4-37399 überhaupt aufgefallen ist. Das liegt unter anderem an ihrer Entfernung. Ihr Licht braucht fast achteinhalb Milliarden Jahre, bis es uns erreicht. Sie ist überhaupt nur dann im Sternbild Großer Wagen zu sehen, wenn man die besten und empfindlichsten Teleskope auf sie richtet und genügend Zeit investiert, um die wenigen Lichtteilchen, die von ihr auf der Erde ankommen, zu einem aussagekräftigen Signal zu vereinen.

Dass sie es in irdische Galaxienkataloge geschafft hat, ist der Tatsache zu verdanken, dass sie sich in einem kleinen Himmelsbereich befindet, dem GOODS-North-Feld, das in den vergangenen 20 Jahren von NASA und ESA mit deren großen Weltraumobservatorien intensiv durchforstet wurde. Vom Hubble-Weltraumteleskop gibt es von diesem Gebiet eine eindrucksvolle Aufnahme, die allerdings auf den ersten Blick so aussieht, als habe sich auf einer schwarzen Fläche jede Menge Staub angesammelt. Auf den zweiten Blick entpuppt sich jedes Staubkorn als eine andere Galaxie. Eine ist GN4-37399.