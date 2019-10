Ministerpräsident Äthiopiens : Friedensnobelpreis für Abiy Ahmed

Seit seinem Amtsantritt am 2. April 2018 hat der Ministerpräsident Äthiopiens, Abiy Ahmed, Frieden mit dem einstigen Erzfeind Eritrea geschlossen, Tausende politische Gefangene frei- und verbotene Parteien wieder zugelassen. Dafür war der 43 Jahre alte Politiker bereits mit dem Hessischen Friedenspreis geehrt worden. Nun wurde ihm auch die wichtigste politische Auszeichnung der Welt zuerkannt, der Friedensnobelpreis. Das gab das Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Der reformorientierte Regierungschef werde „für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seinen entschlossenen Einsatz zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea“ geehrt, erklärte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen.

Abiy Ahmed gilt als ein Hoffnungsträger für ganz Afrika. Doch sein Versöhnungskurs ist auch umstritten. Die Furcht wächst, dass statt Frieden Bürgerkrieg die Folge sein könnte. Denn die Gewalt im Vielvölkerstaat Äthiopien nimmt wieder zu – und richtet sich auch gegen den Regierungschef.

Abiy Ahmed wusste offenbar vorher nichts von Auszeichnung

Die Nobeljury hat in ihrer Begründung für die Auszeichnung darauf hingewiesen, dass sie die Friedensbemühungen des äthiopischen Ministerpräsidenten bestärken möchte und dass sie den vergleichsweise jungen Preisträger noch am Anfang seiner politischen Karriere sieht.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe wusste Abiy Ahmed noch nichts von seiner Auszeichnung, offenbar hatte die Jury ihn nicht rechtzeitig vorher erreicht.

Benannt sind die Nobelpreise nach dem schwedischen Chemiker und Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Er hielt in seinem Testament fest, dass sein Nachlass die finanzielle Grundlage für fünf internationale Preise in den Sparten Physik, Chemie, Literatur, Medizin und Frieden werden solle. 1968 wurde in Erinnerung an Nobel zudem ein Wirtschaftspreis ins Leben gerufen.

Der Friedenspreis soll, so Nobels Letzter Wille, an jenen verliehen werden, der die beste Arbeit für mehr Brüderlichkeit zwischen Nationen geleistet hat, das Militär abgeschafft oder Friedenskongresse veranstaltet hat.

Während vier Nobelpreise von schwedischen Nobelkomitees vergeben werden, bestimmte der Stifter zudem, dass der Friedensnobelpreisträger von fünf Mitgliedern des norwegischen Parlaments ausgesucht wird. Die Höhe des Preisgeldes richtet sich nach dem aktuellen Vermögen der Nobelstiftung. Bei der erstmaligen Verleihung lag dieses bei 150.800 Schwedischen Kronen. In diesem Jahr ist der Preis mit 9 Millionen Kronen (rund 824.000 Euro) dotiert.

Besonders berühmte Träger des Friedensnobelpreises waren Nelson Mandela (1993), Barack Obama (2009), Mutter Teresa (1979) und Albert Schweitzer (1952). 2018 ging er an die irakische Jesidin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen.