Grippe-Impfung für Kinder : „Es sollte das Prinzip der Freiwilligkeit gelten“

Welche Folgen haben die Pandemie und die Schutzmaßnahmen für den Immunschutz der Kinder?

Die verstärkten Schutzmaßnahmen während der Pandemie haben zahlreiche Infektionen verhindert, die sonst in den ersten Lebensjahren auf die Kinder einströmen und auch zu Erkrankungen führen. Zwei Erreger, bei denen wir das besonders stark gesehen haben, sind das RSV und Influenza. Die gelockerten Schutzmaßnahmen haben dann dazu geführt, dass im Herbst 2021 eine besonders starke Viruswelle auf uns zugekommen ist, allerdings nicht im Hinblick auf das Influenzavirus. Es ist also durchaus denkbar, dass Kinder, die sonst vielleicht schon in den letzten zwei Jahren die Grippe durchgemacht hätten, jetzt durch die Schutzmaßnahmen so weit geschützt waren, dass sie die Krankheit nicht bekommen haben und dass es dann irgendwann zu einer stärkeren Grippewelle kommt.

In den Daten aus Australien konnte man vergangenes Jahr sehen, dass sich wahrscheinlich auch bei uns eine RSV-Welle anbahnt. In diesem Jahr sind es nun die Grippe-Zahlen, die dort ansteigen.

In der Tat spielt das Geschehen auf der Südhalbkugel ein halbes Jahr vorher ganz gut das wider, was bei uns stattfinden wird. Wir leiten ja auch in Hinblick auf den Einsatz der Grippeimpfstoffe vieles aus dem Geschehen auf der Südhalbkugel ab. Und es ist durchaus denkbar, dass Australien jetzt schon wieder den Schatten vorauswirft in Hinblick auf die Influenza-Welle. Aber ganz sicher kann man es natürlich nicht sagen.

Die STIKO empfiehlt, nur besonders gefährdete Kinder gegen Influenza zu impfen, die WHO hingegen, alle Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren. Wie schätzen Sie das ein?

Es muss in der Regel für das einzelne Kind von Vorteil sein, geimpft zu werden. Das ist bei schwer erkrankten Kindern, bei Kindern mit Herzerkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen der Fall. Da wäre letztlich die Belastung des Körpers so stark, dass eine Grippe mit schweren Schäden oder gar mit lebensbedrohlichen Folgen einhergehen könnte. Wenn man die Überlegenheit der Impfung für die Kinder allerdings nicht so klar durch wissenschaftliche Daten belegen kann, dann überlässt die STIKO den Eltern die Entscheidung.

Ist es sinnvoll, sein Kind auch gegen Influenza impfen zu lassen, auch wenn es nicht gesundheitlich vorbelastet ist?

Die STIKO-Empfehlungen sind schon sehr gut durchdacht. Es kann durchaus sein, dass man sich in der Familie aus bestimmten Gründen entscheidet, sein Kind impfen zu lassen. Oder besser gesagt: es unwahrscheinlicher zu machen, dass es eine Grippe bekommt. Ein Grund kann sein, Kindern ein schwere Erkrankung ersparen zu wollen. Ein anderer, dass das Kind nicht vom sozialen Leben ausgeschlossen sein soll, und sei es nur während einer zwei- oder dreiwöchigen Grippe. Und schließlich könnten besonders gefährdete Familienmitglieder in direkter Betreuungssituation zum Kind stehen, die im Sinne des Kindes geschützt werden sollten. All das könnten ausschlaggebende Überlegungen für eine Familie sein, ihr Kind dann doch zu impfen. Aber es sollte das Prinzip der Freiwilligkeit gelten. Ähnlich wie bei der Corona-Impfung sollte man keinen Druck auf die Eltern ausüben.

Stimmt es, dass die Übertragungsgefahr bei Influenza höher ist als bei Covid-19?

Es war eine der zentralen Annahmen, die zu Beginn der Corona-Pandemie kursierten: dass Kinder ähnlich ansteckend sind wie bei Influenza oder eben auch ähnlich stark betroffen. Deswegen wurden früh Maßnahmen wie die langen Schulschließungen getroffen. Erst viel später hat man gemerkt, dass zumindest unter den Varianten, die vor Omikron kamen, die Ansteckungsgefahr gar nicht so stark von den Kindern ausgeht.