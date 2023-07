Ein klarer Schuldspruch: Der Klimawandel hat einer Studie zufolge die Extremhitzewellen in Südeuropa, USA, Mexiko und sehr wahrscheinlich auch in China entfacht.

Kinder kühlen sich an einem Brunnen in Athen ab. Dort hatte es am Wochenenede bis zu 44 Grad. Bild: AP

Ohne die Treibhausgasemissionen in der Luft, die aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas stammen, wären die jüngsten Hitzewellen in einigen Regionen Südeuropas sowie Nord- und Mittelamerikas kaum möglich gewesen. Und auch die großflächige, lang anhaltende Hitze in China wurde mit einer fünfzigfach erhöhten Wahrscheinlichkeit von der menschengemachten Erderwärmung forciert.

Das haben sieben internationale Klimaforscher der „World Weather Attribution“-Initiative (WWA) klargestellt. Ihr Spezialgebiet ist die sogenannte Attributions- oder Zuordnungsforschung, in der es darum geht, mit statistischen Verfahren und mit Klimamodellrechnungen herauszufinden, inwieweit bestimmte meteorologische Phänomene wie eben Hitzewellen oder Starkregen in den jeweils untersuchten Regionen und allein durch natürliche Schwankungen zu erklären sind – oder eben nur durch die Beiträge, die sich aus der emissionsbedingten Aufheizung der Atmosphäre ergeben.

Temperaturen teils über 45 Grad

Zu früheren Hitzewellen hat die WWA-Gruppe bereits Dutzende Gutachten vorgelegt, und fast immer wurde bei ausreichender Datendichte und -qualität festgestellt, dass die Temperaturspitzen durch die globale Erderwärmung von bislang 1,2 Grad seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts deutlich wahrscheinlicher geworden sind. In der neuen Studie wurden drei Großregionen während der heißesten Tage der vergangenen Wochen mit jeweils deutlich über 40 Grad und teilweise über 45 Grad erfasst.

Berücksichtigt wurden sieben Tage in den Mittelmeergebieten Südeuropas von Südspanien bis Griechenland, an denen die Hitze um die Zeit im Schnitt 2,5 Grad heißer als normal war; außerdem 18 Tage im Westen und Süden der USA sowie in Mexiko, wo die Temperaturen unter dem „Hitzedom“ im Mittel 2 Grad über dem langjährigen Mittel lagen, und im chinesischen Tiefland, wo die Temperaturabweichungen gemessen an einem langjährigen Mittel während der zweiwöchigen Hitzephase ein Grad plus erreichten.

In China wäre eine so ausgeprägte Hitzewelle extrem selten gewesen ohne den Klimawandel: Einmal alle 250 Jahre wäre sie zu erwarten. Heutzutage hat sich die Wahrscheinlichkeit bereits auf einmal alle fünf Jahre erhöht. Was die beiden anderen Untersuchungsgebiete angeht, ist die Sache noch eindeutiger: Sowohl in Nord- und Mittelamerika als auch in Südeuropa wäre eine so starke und andauernde Aufheizung der Atmosphäre ohne den Klimawandel praktisch unmöglich gewesen.

„Noch kein Klimakollaps“

Was die Zukunft angeht, fallen die Prognosen der Klimaforscher ebenfalls eindeutig aus: Sowohl was die Intensität und damit die Temperatur angeht als auch die Häufung und Länge der Hitzewellen ist mit noch mehr Extremen zu rechnen: Sollte die Erderwärmung, wie sich das derzeit abzeichnet, in dreißig Jahren zwei Grad plus erreichen, könnten so extreme Hitzewellen wie die derzeitigen je nach Region alle zwei bis fünf Jahre auftreten.

Für die deutsche Mitautorin und WWA-Mitgründerin Friederike Otto vom Imperial College in London ist die aktuelle Situation zwar noch kein Indiz für einen „Klimakollaps“ oder eine „unhaltbare Beschleunigung des Klimawandels“, aber sie warnt: „Wir haben immer noch die Zeit, für eine sichere und gesündere Zukunft zu sorgen, aber dafür müssen wir dringend aufhören, fossile Treibstoffe zu verbrennen, und alles tun, unsere Vulnerabilität zu verringern.“