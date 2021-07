Neue Covid-Teststrategien : „Wie letzten Herbst den Kopf in den Sand stecken und das Beste hoffen?“

Wie war das mit den Schnelltests? Ähnlich wie mit den Masken: zäh bis zu ihrer Einführung, aber dann hallo! Tatsächlich sind die unkomplizierten, oft spottbilligen und auch zu Hause anwendbaren Viren-Nachweise mit den Antigentests fast schon so alltäglich geworden wie der Mundschutz. Aber ebenso wie diesen würde jeder die lästigen Testpflichten auch gerne wieder loswerden. Wie weit wir als Gesellschaft von dieser Zukunft noch entfernt sind – Impfung hin oder her –, das lässt sich aus den Diskussionen der vergangenen Tage um den Reiseverkehr und vor allem um die Wiedereröffnung der Schulen und Kindertagesstätten nach den Sommerferien ablesen.

Die Antigentests als mittlerweile fester Bestandteil der nationalen Teststrategie stehen dabei ganz im Zentrum. Wie lange aber noch? Die Konkurrenz jedenfalls wächst. Ganz neue bevölkerungsweite Teststrategien kommen ans Licht, zum Teil auch radikale Ansätze wie die einer Berliner Gruppe um den ehemaligen Direktor am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik und Initiator des deutschen Humangenetik-Projektes, Hans Lehrach (siehe nachstehendes Interview).

Aber auch ganz banale statistische Gründe sprechen gegen die massenhafte Antigentestverwendung: Bei niedrigen Fallzahlen wie zurzeit spricht die verglichen mit den PCR-Analysen – dem Goldstandard für den direkten Virennachweis – deutlich geringere Sensitivität klar gegen die Antigentests. Wegen der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit besteht mit den Schnelltests das Risiko vieler Falsch-positiv-Befunde. Damit wächst nicht nur der Frust, wenn der zur Überprüfung vorgeschriebene PCR-Test doch noch Entwarnung gibt. Es droht insgesamt das Misstrauen in die Teststrategie zu wachsen – und ist darüber hinaus unbestritten auch eine Ressourcenverschwendung.

Im 26. Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts wird vor allem mit Blick auf die Kita- und Schulöffnungen bundesweit ein Pool-Verfahren, die – in Nordrhein-Westfalen praktizierte – „Lolli-Pool-PCR-Testung“, propagiert. Die Abstrichstäbchen einer Gruppe oder Klasse sollen zweimal wöchentlich zusammen und noch am Tag des Abstrichs per PCR getestet werden. Zum Einsatz kommen dabei spezielle Teststäbchen, die von den Kindern 30 Sekunden lang gelutscht und in ein gemeinsames Proberöhrchen mit der Lösung überführt werden. So braucht es nur einen PCR-Test für die Gruppe. Die Kinder bekommen ein weiteres Testkit mit nach Hause. Fällt der gepoolte Test positiv aus, sollen die Kinder schon am nächsten Morgen einzeln getestet und ebenso schnell analysiert – und bei positivem Ergebnis isoliert – werden. Der Nachteil: Bei steigenden Inzidenzen kommen die PCR-Diagnostik-Labore auch mit solchen Pool-Tests bald an Grenzen.