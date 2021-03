Nebenwirkung bei Astra-Zeneca? : Impfdetektive in der Black Box

In zwei Tagen soll in einer Sondersitzung des zuständigen Gremiums der Europäischen Arzneimittelagentur EMA in Sachen Astra-Zeneca-Impfstoff AZD1222 Klarheit geschaffen werden – Klarheit worüber eigentlich? Zu erwarten ist, das Minimalziel gewissermaßen, dass eine Entscheidung getroffen wird. Darüber, ob, unter welchen Bedingungen und an welche Personen der Astra-Impfstoff weiter verimpft werden kann. Ein Widerruf der bedingten Zulassung in Europa ist durch das Gremium, das für die Prüfung von Nebenwirkungen zuständige Pharmakovigilance Risk Assessement Committee (PARC), nicht möglich.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Praktisch unmöglich zu klären für das Gremium ist, sollten keine einfachen Produktionsmängel festgestellt werden, die Frage der Kausalität: Ist die vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) festgestellte Häufung von eigentlich sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen ursächlich auf den Impfstoff zurückzuführen – eine schwere Impfnebenwirkung? Zunächst steht der Befund des PEI: Ein auffälliger, enger zeitlicher Zusammenhang von Impfung und Blutgerinnsel im Kopf bei sieben Menschen zwischen 24 und 58 Jahren (bei 1,6 Millionen Impfungen bis dato) in Verbindung jeweils mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen. Vor dem Hintergrund der zugrunde gelegten Hintergrundhäufigkeit in der Allgemeinbevölkerung von zwei bis fünf Fällen pro Million Menschen und Jahr ist das eine klare statistische Abweichung – wobei hier vor allem die Häufung in kürzester Zeit (innerhalb weniger Tage) und damit die Dynamik eine entscheidende Rolle in der Beurteilung des PEI spielt. Dennoch ist der statistische Beleg alles andere als ein Beweis dafür, dass der Astra-Zeneca-Impfstoff die Ursache ist in jedem der Einzelfälle. Dies zu prüfen, mit den notwendigen Obduktionen und wissenschaftlichen Folgeuntersuchungen sowie den statistischen Auswertungen, die es auch dazu bedarf, ist in zwei Tagen kaum zu schaffen. Das braucht Zeit.

Der mittlerweile oft vermittelte Eindruck also, dass die Rolle des Impfstoffs zweifelsfrei zu klären ist, täuscht. In Wahrheit muss die EMA alle Informationen (auch aus anderen Ländern und nicht allein zu den sieben thromoembolitischen Zwischenfällen) sammeln, deuten und am Ende nach begründeter Plausibilität über das weitere Vorgehen entscheiden.

Neurologe: Problem hätte auch ohne Impfung auftreten können

Insofern ist interessant, was in diesen beiden Tagen an Informationen von Spezialisten zusammen getragen wird. Es kommt Nachforschungen in einer Black Box gleich. Peter Berlit etwa, Koordinator der S1-Leitlinie Neurologische Manifestationen bei Covid-19 und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, ist extrem zurückhaltend im Hinblick auf die Impfstoff-Nebenwirkung: „Eine auffällige Häufung von bestimmten Symptomen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung heißt erst einmal nicht, dass wirklich ein Kausalzusammenhang besteht. Dasselbe Symptom hätte auch auftreten können ohne die Impfung. Die kausale Verknüpfung ist hier völlig offen. Deswegen wird ja in England und Kanada auch weiterhin geimpft.“

Möglich ist durchaus, und auch das ist Teil der Spekulationen derzeit, dass kein pathologischer Zusammenhang besteht, sondern ein Qualitätsproblem: Sollte sich herausstellen, dass es sich um Verunreinigungen des Impfstoffs während der Produktion oder des Abfüllens handelt und nur eine oder zwei Impfstoff-Chargen betroffen sind, wäre AZD1222 den Verdacht los – und wahrscheinlich auch die am meisten erwünschte Lösung des Falls gefunden. Deshalb werden bei den Nachforschungen in der Black Box jetzt auch genau die Wege des bei den sieben inkriminierten „Ereignissen“ verwendeten Impfstoffs nachverfolgt werden.

Der Neurologe Berlit weist darauf hin, dass auch an der Entstehung dieser speziellen Hirnvenenenthrombosen ganz unterschiedliche Prozesse beteiligt sein könnten – nicht zuletzt sogar das Sars-CoV-2 selbst. Thrombosen sind bei schweren Covid-19-Verläufen alles andere als ungewöhnlich. Bei rund 15 Prozent der SARS-CoV-2-Infizierten in den Kliniken wurden in einzelnen Studien thromboembolische Ereignisse festgestellt. „Die venösen Thrombosen im Gehirn entstehen vermutlich vor Ort. Eine lokale Entzündung am Endothel – also der Gefäßwand – kann eine Thrombosebildung begünstigen. Bei der Covid-19-assozierten Sinusvenenthrombose ist es wahrscheinlich so, dass die allgemein erhöhte Thromboseneigung im Rahmen der Infektion ursächlich ist.“