Neandertaler-Gene gefunden : Diese Nase ist kein Schmuck, aber ein kostbares Erbstück

Dass der moderne Mensch zu Zeiten, als die halbe Welt noch von Eiszeiten gebeutelt war, vor Zehntausenden von Jahren also, zuweilen eine Liaison mit dem grobschlächtiger aussehenden, aber bald ausgestorbenen Neandertaler suchte, ist ihm offenbar durchaus zugutegekommen. Die Nase steht möglicherweise beispielhaft dafür. Viele heutige Südamerikaner und auch eine Reihe von Asiaten tragen in ihrem Erbgut nämlich Genabschnitte, die die Gestalt und Größe der Nase mit prägen und eindeutig vom Neandertaler stammen sollen.

ATF3 – das steht für „Activating Transcription Factor 3“ – ist das entsprechende Gen auf Chromosom eins. Es ist evolutionär extrem wichtig. Es regelt einerseits nach einer schweren Verletzung nachweislich die Regeneration des Nervengewebes. Daneben steuert es andererseits aber auch während der Entwicklung des Fötus indirekt die Ausgestaltung jener Anteile der mittleren Schädelregion, die später die Basis der Nase bilden. Mehr noch: Diese Knochenregion entscheidet mit, wie groß die Nase am Ende wird und wie sie geformt ist. Ihre genetische Zusammensetzung ist bei Homo sapiens und anderen Urmenschen ähnlich, aber keineswegs gleich.

Ausgerechnet die beim Neandertaler vorliegende Gensequenz – und damit die entsprechende Bauanleitung – ist nun bei vielen Vertretern des Homo sapiens entdeckt worden. Eine britische Forschergruppe am University College London hat darüber in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Conservation Biology“ berichtet. Ziel der Wissenschaftler war es, die für die Gesichtsbildung entscheidenden Gene zu identifizieren. Dazu haben sie in ihrem Projekt annähernd sechstausend vorwiegend Südamerikaner unterschiedlicher Herkunft einer Genanalyse unterzogen. Anhand verschiedener Porträtfotos und nach akribischer Vermessung der Gesichtspartien haben sie die entscheidenden Gesichtsmerkmale mit dem Vorkommen von Genvarianten verglichen, die für die Ausbildung des Gesichts relevant sein könnten. Heraus kamen 42 gesichtsprägende Gene, wovon 33 bisher unbekannt waren.

Ein molekulares Merkmal – ATF3 – hat dann die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler besonders auf sich gezogen. Denn die bei einer überwiegenden Zahl an Probanden gefundene ATF3-Variante, die zugleich auch einen für Neandertaler typischen hohen Nasenansatz trugen und gleichzeitig auch eine größere Nasenbasis, waren gleichzeitig mit der Neandertal-Version des ATF3-Gens ausgestattet. Dass die Nase der betreffenden Südamerikaner aber lange nicht so wuchtig ist, zeigt freilich auch, dass ATF3 bei Weitem nicht die einzige formbildende Erbanlage ist.

Vorteile beim Auszug aus Afrika?

Wozu aber sollten die Neandertaler-Reste im Nasen-Gen gut sein? Wie eine Überprüfung weiterer Gendatenbanken durch das britische Forscherteam ergab, sind die Neandertaler-Gensequenzen von ATF3 auch in Asien, aber kaum (noch?) in Europa verbreitet. Wie diese ungleiche Verteilung zustande kam – ein Rätsel. Klar ist für die Wissenschaftler zumindest, dass es einen Grund geben muss für die Konservierung der Neandertaler-Variante. Ihr Argument: Da sich die Weitervererbung dieser speziellen Variante in Abermillionen Menschen und über Tausende Generationen erhalten hat, sollte das Neandertaler-Erbe den Forschern zufolge zumindest eine Zeitlang einen Vorteil gebracht haben. Was das genau war, darüber lässt sich nur spekulieren.

Die britischen Genforscher glauben aber, dass es mit dem Klima zu tun hat, das beim Auszug des Homo sapiens aus Afrika nach Norden geherrscht hat. Möglicherweise brachte eine größere Nase bei veränderten Temperaturen und Feuchtigkeit – unter harschen Umweltbedingungen – funktionale Vorteile. Form, Ausgestaltung und damit die Größe der Nase wird seit Langem als ein Körpermerkmal diskutiert, das mit unterschiedlichen Klimata in Verbindung gebracht. Ein ähnliches klimarelevantes Gen, das die Forscher schon früher bei modernen Menschen gefunden haben, allerdings in einer Variante, die zum ebenfalls längst ausgestorbenen östlichen Denisova-Menschen gehört, sorgt für eine stärkere Fetteinlagerung in den Körper. Daneben allerdings trägt es auch zur Ausbildung prallerer Lippen bei. Die Gesichter vieler heutiger Menschen sind also durchaus das Produkt der prähistorisch-gemischten „Ehen“ unterschiedlicher Menschenvorfahren.