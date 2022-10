Naturfotografen ausgezeichnet : „Wildes Treiben“ wird Wildlife-Bild des Jahres

Mit Spürsinn und Geduld fürs Außergewöhnliche: Mehr als 38.000 Naturfotografen aus aller Welt wollten „Wildlife Photographer of the Year“ werden. Eine Galerie der ausgezeichneten Bilder.

Nur fünf Frauen in der achtundfünfzigjährigen Geschichte des renommiertesten internationalen Naturfoto-Wettbewerbs haben den Titel „Wildlife Photographer of the Year“ geholt. In diesem Jahr erhält die Amerikanerin Karine Aigner den Preis, den eine Expertenjury am Natural History Museum in London vergibt. Es gab 38.575 Einreichungen aus 93 Ländern.

Der nach Lebensjahren jüngste Gewinner in einer der insgesamt 19 Kategorien des Wettbewerbs ist 16 Jahre alt und kommt aus Thailand: Katanyou Wuttichaitanakorn wurde „Young Wildlife Photographer of the Year 2022“ für sein Foto „Schönheit der Barten“.

Die Siegerfotos des Wettbewerbs werden vom 14. Oktober an im Londoner Natural History Museum ausgestellt.