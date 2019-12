Wie wichtig ist Mobilität überhaupt noch? Verschiedene Generationen erzählen

Jung und alt im Interview

Mobilität – was bedeutet das eigentlich für mich?

Von Johanna Michaels, Robert Wenkemann (Videos)

Verkehrswende, ist da was dran? Wie wichtig ist Mobilität überhaupt noch, für die Jungen etwa? Vergessen wir also einmal den Ärger um E-Autos und E-Scooter und hören, was die verschiedenen Generationen meinen.