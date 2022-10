Medizinische Mikromaschinen : Würden Sie diese Roboter schlucken?

In seiner herrlichen Novelle „Märchenreise auf dem Blutstrom“ hat der legendäre Hallenser Arzt, Autor und Illustrator Fritz Kahn vor hundert Jahren seine Leser auf einen faszinierenden Ritt durch den „Industriepalast“ Mensch mitgenommen. Eine engelsgleiche weibliche Figur surft vergnüglich durch Adern und Körperritzen und genießt sichtlich das organische Panorama. Die langhaarige „Zellenfahrerin“ hat Kahn als Popularisierer des Körpers berühmt gemacht, und ebenso wie seine Leser damals den Eindruck gewinnen konnten, dass kein menschlicher Winkel mehr dem Zugriff des Arztes verschlossen bleibt, klingen die aktuellen Berichte aus den Werkstätten der Nanomediziner und Roboteringenieure wie der ultimative Zugriff auf unseren Körper. Mit dem Unterschied jedoch, dass Kahn seinerzeit Märchen erzählte, die Wissenschaftler heute dagegen nichts weniger als einen medizintechnischen Riesensprung nach vorne ankündigen.

Der Stuttgarter Mikroroboterspezialist Hakan Ceylan vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme hat schon vor Jahren eine „Revolution im Bereich der minimalinvasiven Medizin“ vorausgesagt. Er entwickelt mit seinem Forscherteam gezielt steuerbare Roboter von der Größe einer Zelle, mit eigenem Antrieb und Eigenschaften, die das Surfen durch die Körpergefäße realistisch machen. Zwei bemerkenswerte Beispiele in diese Richtung lieferten nun auch Nanoingenieure um Fangyu Zhang von der University of California in La Jolla. In dem einen, in der Zeitschrift „Nature Materials“ vorgestellten Fall handelt es sich um einen hybriden Mikroroboter mit dem „Körper“ und dem peitschenartigen Fortbewegungsapparat einer harmlosen, biologisch abbaubaren einzelligen Alge der Chlamydomonas reinhartii, einer Membran, die mit Anteilen von Immunzellen bestückt ist sowie einer „Bewaffnung“ aus Nanopartikeln, die hochaktive Moleküle in den Körper transportieren. Diese sechs bis acht Tausendstel Millimeter „Mikroschwimmer“, wie Zhang sie nennt, wurden für den einen medizinisch relevanten Zweck geschaffen, der in der Mehrzahl solcher nanotechnischer Konstruktionen im Vordergrund steht: dem punktgenauen Arzneimitteltransport.