Mars-Meteoriteneinschlag : Katastrophe als Geschenk

Am 24. Dezember 2021 um 18.49 Uhr lokaler mittlerer Sonnenzeit schlug in der Amazonis Planitia auf dem Mars aus südwestlicher Richtung kommend ein Meteorit ein. Der fünf bis zwölf Meter große Brocken setzte enorme Energien frei, sie entsprachen der Sprengkraft von zweieinhalb bis zehn Kilotonnen TNT-Sprengstoff. Zwei mächtige Stoßwellen entstanden, die eine bereits in der Atmosphäre, die andere durch den Einschlag selbst. Der hinterließ schließlich einen rund 150 Meter großen und 21 Meter tiefen Krater. Unterirdisch existierendes Eis wurde an die Oberfläche geschleudert, bis zu neun Kilometer weit wurde Material über die Marsoberfläche verteilt. Einen so großen Einschlag hatte es seit vielen Jahren auf dem Mars nicht gegeben. Das Zittern des Planeten war noch in 3460 Kilometer Entfernung als Beben der Magnitude 4 zu spüren – dort, wo vor vier Jahren die Insight-Landesonde der NASA aufgesetzt hatte. Dem Lander und seinen Instrumenten machte das Gerüttel nichts aus – im Gegenteil: Es erzeugte wertvolle Messdaten. Und die waren für die an der Mission beteiligten Wissenschaftler ein echtes Weihnachtsgeschenk – eines, das man den Forschern kaum mehr hätte gönnen können.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Denn es gab Zeiten, da hatten die Insight-Wissenschaftler einem schon durchaus leidgetan – so viele Probleme und Rückschläge hatte es gegeben. Am 26. November 2018 hatte die Landesonde mit dem Seismometer SEIS, der Wärmeflusssonde HP3 und dem Radioexperiment RISE auf dem roten Planeten aufgesetzt, um zum ersten Mal umfassend den inneren Aufbau unseres Nachbarplaneten zu erkunden. Der Bereich unterhalb von fünf Meter Tiefe bis zum Zentrum des Mars sei gewissermaßen noch ein schwarzes Loch, hatte Bruce Banerdt, der wissenschaftliche Leiter der Insight-Mission, damals den aktuellen Wissensstand beschrieben – und seinen festen Willen bekundet, dieses Wissensdefizit nun endlich zu beheben. Aber der Mars zeigte sich zunächst wenig kooperativ.