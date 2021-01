Interview zu Heim-Schnelltests : „Mein Dreieinhalbjähriger macht die Tests selber“

Selbertesten zu Hause ist in Deutschland bisher nicht erlaubt. Viele akut infektiöse Corona-Infizierte ohne oder mit milden Symptomen könnten so jedoch erkannt werden. Was also spricht gegen die Schnelltests für jedermann? Die Leiterin der Klinischen Tropenmedizin am Uniklinkum Heidelberg, Claudia Denkinger, prüft Corona-Schnelltests unabhängig von Herstellern und unterhält dafür eine eigene Internetseite. Zusammen mit Klinikern der Charité Berlin um Frank Mockenhaupt hat sie in in einer vorläufigen Studie an 146 Erwachsenen mit Corona-Verdacht getestet, ob das Medizinpersonal für die Antigen-Schnelltests wirklich benötigt wird. Die Probanden bekamen eine schriftliche Anweisung mit Skizzen an die Hand und einen speziellen Abstrichtupfer, mit dem man leicht hinten in der Nasenwand und nicht etwa schmerzhaft tief im Rachenraum eine Probe nehmen kann. Ergebnis: Von den 146 Verdachtsfällen erwiesen sich 40 im klassischen PCR-Test als wirklich infiziert. Von diesen 40 wurden mit dem Antigentest, der von Medizinpersonal angewendet wurde, 34 als positiv erkannt. Bei den Selbsttests wurden 33 erkannt. Noch deutlicher war es, wenn man nur die akut ansteckenden Patienten mit einer hohen Viruslast berücksichtigte: Sowohl Profis wie die Laien im Selbsttest ermittelten 28 von 29 Infizierte. Vier von fünf der Selbsttester stuften die Tests auch ohne Hilfestellung als „leicht zu handhaben“ ein.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Frau Dr. Denkinger, hat es Sie überrascht, dass der Antigen-Schnelltest in den Händen von medizinisch vollkommen unerfahrener Menschen praktisch genauso gut funktioniert wie bei der Benutzung durch Medizinpersonal?

Überhaupt nicht. Mein Sohn ist dreieinhalb Jahre alt und führt die Tests selber durch. Die Tests verzeihen die kleinen Fehler, die man beim Abstrich oder der Durchführung machen kann, und das ist ein gutes Zeichen. Die Studie zeigt, dass diese Tests ein weiterer wichtiger Baustein der Pandemie-Eindämmung vor allem für die Phase nach dem Lockdown sein können.

Wo ist der Einsatz solcher Heimtests aktuell am sinnvollsten?

Vor allem in der Bereichen, wo die Kontakte nicht verhindert werden können, d.h. zum Beispiel in Firmen, Betrieben, Schulen, da wäre ein regelmäßiges Testen absolut sinnvoll. Das sind einfach die essentiellen Bereiche, wo, wir wieder eine gewisse Normalität unbedingt brauchen.

Gilt das auch für Großveranstaltungen und Theater?

Wir müssen uns schon klar machen, dass es kein perfekter Schutz ist. Die Risiko-Nutzen-Abwägung muss also weiterhin sein, gerade bei einem starken Infektionsgeschehen wie zur Zeit. Da ist der Nutzen der Tests groß, aber auch das Risiko Übertragung ist groß, wenn die Inzidenz hoch ist. Es gibt Einzelfälle von Personen mit einer hohen Viruslast, die die besten Tests nicht erwischen. Wenn die Inzidenz weiter runter geht, kann man sich sehr wohl überlegen, diese Tests über die absolut relevanten Bereiche hinaus zu erweitern. Bei einer Großveranstaltung wäre bei hoher Inzidenz aber das Risiko zu groß, dass man infektiöse Personen verpasst und ein Superspreading auslöst. Zu bedenken ist auch, dass die Antigentests dort ihren größten Wert haben, wo man sie mit den üblichen Maßnahmen Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske und Lüftung kombiniert, um den Schutz vor einer Ansteckung zu optimieren. Auf die AHA-Regeln kann man jedenfalls nicht verzichten, die Tests bringen da keine absolute Sicherheit, sondern nur einiges mehr an Sicherheit.