Als Franz Carl Achard im 18. Jahrhundert mit der runzeligen Wurzel experimentierte, hätte er wohl kaum für möglich gehalten, dass der Rübenzucker nicht nur das Standardsüßmittel in Europa werden würde, sondern welche Mengen die Menschen der Zukunft davon vertilgen. In Deutschland konsumiert jeder rund 35 Kilogramm im Jahr.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt hingegen, maximal zehn Prozent der Gesamtenergie aus freiem Zucker, also Haushaltszucker, aufzunehmen, das entspricht etwa 50 Gramm pro Tag und damit höchstens etwa 18 Kilo im Jahr. Dies bezieht sich nicht auf die natürliche Süße in Obst und Gemüse, sondern auf Süßkram, Säfte, Limonaden und küchenfertige Lebensmittel. Doch die meisten Menschen vertilgen mehr, besonders Kinder, dabei ist der Mensch auf den zusätzlichen Zucker gar nicht angewiesen: Der Körper zieht sich die rund 200 Gramm Glukose für den Energiehaushalt aus der normalen Nahrung. Alle Kohlenhydrate, ob in Gemüse, Kartoffeln, Brot oder Spaghetti Bolognese, sind letztlich unterschiedlich lange Zuckerketten ähnlicher Molekülstruktur. Haushaltszucker ist ein kurzer Zweifachzucker, Saccharose, und besteht aus Glukose, auch Traubenzucker genannt, und Fruktose, dem Fruchtzucker.

Wenn wir essen, sind ab dem ersten Bissen Enzyme aktiv, um die Zuckerketten aufzuspalten, bis die Grundbausteine Glukose und Fruktose übrig bleiben, die im Darm ins Blut übergehen. Glukose ist der Treibstoff des Körpers, den Zellen dient das Molekül als Energielieferant. Um vom Blut in die Zellen zu gelangen, braucht es einen Türöffner, das Hormon Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, wenn der Blutzucker steigt. Eine Ausnahme bildet das Gehirn: Unser Denkorgan nimmt Glukose größtenteils unabhängig von Insulin auf – und davon eine ganze Menge. Mindestens zwanzig Prozent unserer Energie zieht es, in Ausnahmesituationen noch deutlich mehr, wie jeder weiß, der mal für eine Prüfung gebüffelt hat. „Das Gehirn bestellt aktiv Energie aus dem Körper“, sagt der Mediziner und Adipositas-Forscher Achim Peters von der Universität Lübeck, der die Theorie vom „egoistischen Gehirn“ entwickelt hat. Denn auch in Hungerzeiten, wenn Organe und Muskeln schrumpfen, bleibt das Gehirn meist gut versorgt. Dazu beeinflusst es zum einen die Insulinausschüttung in der Bauchspeicheldrüse, so dass weniger Glukose von anderen Organen aufgenommen wird. Zum anderen steuert es unseren Appetit auf komplexe und noch nicht vollständig verstandene Weise. So verändert sich etwa die Wahrnehmung. Eine schäbige Pommesbude riecht köstlich, wenn wir hungrig sind, und auch die Emotionskontrolle leidet: Wir werden dann schnell wütend.