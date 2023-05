Seit der Corona-Pandemie sind Desinfektionsmittel allgegenwärtig – und das obwohl bereits wenige Monate nach dem Beginn der Pandemie deutlich geworden war, dass die vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 kaum schützen. Schließlich wird das Virus über Aerosole übertragen. Trotzdem wurde und wird bis heute in Restaurants, Hotels und Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Schulen und am Arbeitsplatz sowie in den eigenen vier Wänden weiter gesprüht und gewischt. 2020 beliefen sich die weltweiten Verkäufe für Oberflächendesinfektionsmittel auf 4,5 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um mehr als 30 Prozent gegenüber 2019.

Inzwischen mehren sich die Stimmen, die auf die negativen Konsequenzen dieser Praxis hinweisen. Dazu gehören eine höhere Belastung der Umwelt durch die verwendeten Chemikalien, gesundheitliche Beeinträchtigungen durch allergische und entzündliche Reaktionen bei denjenigen, die besonders empfindlich auf Desinfektionsmittel reagieren oder besonders viel damit zu tun hatten, und – das beunruhigt Wissenschaftler besonders – ein möglicher Anstieg von Antibiotikaresistenzen.