Wo ist Impfstoff „Sputnik V“? : Die Geheimniskrämer im Kreml

Die Verteilung des unvollständig geprüften Covid-19-Impfstoffs „Sputnik V“ wird durch den Kreml und das Nationale Gamaleja-Zentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie weiter vorangetrieben. Einige Staaten haben Interesse angemeldet. Im September soll die Industrieproduktion beginnen, ab Dezember oder Januar plant man, schreiben russische Agenturen, mit fünf Millionen Impfdosen monatlich. Als Erstes sollen Mediziner geimpft werden, später der Rest der Bevölkerung auf freiwilliger Basis. Mit mehr als 900 000 registrierten Coronavirus-Infektionen steht Russland weltweit auf Platz vier. Die Direktorin der in Moskau ansässigen „Association of Clinical Trials Organization“, Svetlana Zavidova, hat die Zulassung des Impfstoffs ohne eine ausgiebige Phase-3-Prüfung früh kritisiert. Ihre Organisation wird von zwei Dutzend großen – auch deutschen – Pharmakonzernen getragen und ist oft an klinischen Studien beteiligt. Seit 2007 ist Zavidova an der Spitze der Organisation. F.A.Z.

Warum kritisieren Sie die Impfstoff-Erfolgsmeldung aus dem Kreml?

Leider wurde diese Entwicklung in Russland einerseits in den Medien von einer großangelegten PR-Kampagne begleitet, andererseits blieb sie von Anfang an unter Geheimhaltung. Die Geschichte an sich führt vor Augen, mit welcher Nachlässigkeit die Entwickler vorgegangen sind.

Gab es Ihres Wissens nach vor der Zulassung einen Plan für eine Testphase-3-Studie mit Tausenden Probanden, oder war das nie vorgesehen?

Es ist schwer, das mit Sicherheit zu sagen. Über die Frage nach Tausenden Testpersonen für die Phase 3 lässt sich kaum diskutieren. Ich wage zu vermuten, dass das Phase-3-Studienprotokoll vergangene Woche noch nicht einmal fertig war, das heißt: noch nicht geschrieben war. Ich persönlich habe erst Ende Juli zum ersten Mal gehört, dass Gamaleja im Prinzip vorhat, Phase 3 durchzuführen. Davor war nur davon die Rede, den Impfstoff Anfang August zu registrieren, aber nicht von der dritten Phase.

Sind die Ergebnisse der Phasen 1 und 2 in der medizinischen Community in Russland bekannt? Sollen sie noch veröffentlicht werden?

In Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine Studie der Phasen 1 und 2, sondern der Phasen 1 bis 2. Es gibt zwei davon, denn es gibt zwei Darreichungsformen des Impfstoffs: als flüssige Injektion und als gefriergetrocknetes Lyophilisat. Sehen wir uns das chronologisch an. Am 17. Juli begannen die Forschungen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass das Ende, das Actual Study Completion Date, mit 10. August datiert ist. Am 11. August wurde der Impfstoff registriert. Wie hätte da jemand einen Bericht schreiben können? Nun, nachdem die Entwickler im Nachhinein nach Publikationen gefragt wurden, begannen sie zu versprechen, dass sie etwas veröffentlichen würden. Unter anderem wurde das auf einer Pressekonferenz am 12. August angekündigt.

In der russischen Nachrichtenagentur Tass konnte man das nachlesen. Demnach werden die Ergebnisse der klinischen Versuche nach einer Expertenbewertung durch russische Spezialisten veröffentlicht. Alexander Ginzburg, der Direktor des zum russischen Gesundheitsministerium zählenden Gamaleja-Forschungszentrums, sagte in dem Presse-Briefing wörtlich: ,Es entspricht nicht der Tradition des russischen Regulierungssystems, die Ergebnisse klinischer Studien zu veröffentlichen, bevor sie von der Expertengemeinschaft offiziell genehmigt wurden.‘ Sehen dürfe die Ergebnisse daher zunächst nur die Fachwelt, die nach der Gesetzgebung dazu berechtigt sei, und erst dann komme es zu einer Veröffentlichung der Ergebnisse, die diese Experten genehmigt haben. Ginzburg präzisierte dann, dass die Ergebnisse von Studien nicht nur in Form von Berichten, die zur Registrierung des Medikaments eingereicht wurden, sondern auch als wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht werden können. Nach Angaben des Direktors könnten also in naher Zukunft Informationen über den russischen Impfstoff in diesem Format vorgelegt werden. Ich zitiere noch mal: ,Ich denke, dass wir in zwei Wochen bei einem der renommierten Journale die vollständigen Informationen über die erzielten Ergebnisse einreichen werden, wir haben uns noch nicht entschieden, bei welchem.‘ Noch ist es keine Tatsache, dass es wirklich einen Bericht gibt.

Am Gamaleja-Institut hat man Erfahrungen aus anderen Impfstoffversuchen, etwa eines Impfstoffs gegen Mers, einen verwandten Coronavirus. War das der Grund für die verkürzte Testphase?

Wir kennen zwei Genehmigungen, die Gamaleja für den Mers-Impfstoff erhalten hat, beide in der Phase 1 bis 2, ausgestellt am 9. September 2019.

Gibt es aus Ihrer Sicht Zweifel an der Sicherheit oder Effektivität oder konkrete Befürchtungen, dass die neue Vakzine bei einer bald folgenden massenhaften Anwendung klinisch relevante Nebenwirkungen verursachen könnte?

Es liegen uns keine Berichte vor. Wir wissen nicht, welche konkreten Ergebnisse erzielt wurden. Es liegt aber auf der Hand, dass es bei dem Forschungsvolumen bisher keinen Beweis für die Wirksamkeit geben kann. Es könnten allenfalls erste Daten vorliegen, ob der Impfstoff sicher ist. Aus inoffiziellen Quellen heißt es, noch sei unklar, wie es mit der Produktion aussieht. Ob es die überhaupt geben wird?

Wie könnte das Design der jetzt beginnenden Phase-3-Studie in Russland aussehen?

Wie gesagt, auf einer Pressekonferenz am 12. August hieß es: Dokumente für die dritte Phase der klinischen Versuche seien in Vorbereitung, aber die Finanzierung dafür sei noch nicht eingegangen. Der Gamaleja-Impfstoff ist nicht im Register der erteilten Zulassungen für Phase-3-Studien aufgeführt, und es dauert normalerweise seine Zeit, eine solche Zulassung zu erhalten. Ich selbst bin sicher, dass ein Protokoll für solche Forschungen noch nicht geschrieben ist.

