Anwendung und Genauigkeit : Wie zuverlässig sind die Corona-Tests vom Discounter?

Sicherheit und ein bisschen Freiheit kann man sich jetzt kaufen wie Wattestäbchen und Putzmittel, im Supermarkt und in Drogerien. Seit 6. März hat Aldi Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch im Angebot, in Drogeriemärkten sollen die Selbsttests dann kommende Woche zu haben sein. Damit lässt sich zu Hause herausfinden, wofür man bislang am Testzentrum Schlange stehen oder einen Arzt aufsuchen musste. Ein negatives Testergebnis verspricht, dass man an diesem Tag wahrscheinlich niemanden infiziert. Ein Tag, der Normalität verheißen könnte.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Seit Ende Februar sind die Laientests in Deutschland zugelassen, der Bund habe 200 Millionen für die Bürger gesichert, hieß es diese Woche vom Bundesgesundheitsministerium. Corona-Selbsttests werden das Pandemiegeschehen deutlich verändern und möglicherweise positiv beeinflussen, prognostizieren Kanzlerin und Ministerpräsidenten im Beschluss der jüngsten Bund-Länder-Konferenz. Doch erst mal herrscht Chaos: Dass massenweise Tests ein gutes, bisher kaum ausgeschöpftes Mittel im Kampf gegen die Pandemie sind, ist klar, aber in welche Strategie sollen die Selbsttests eingebunden werden? Offen ist die Frage, wann sie in Apotheken verfügbar seien werden. Ein Corona-Test vom Discounter verwirrt viele Menschen: Wie zuverlässig sind die Ergebnisse? Welche Konsequenzen hat ein positives Resultat? Experten sehen Deutschland nach dem Astra-Zeneca-Schlamassel ins nächste Desaster schlittern.