Demenz-Forschung : Probleme im Kampf gegen Alzheimer

In der Community der Alzheimer-Forschung herrscht Aufruhr. Die etablierte Theorie zur Entstehung dieses Leidens, die über Jahrzehnte das Fundament der Wissenschaft und der Suche nach Medikamenten gebildet hat, scheint in Verruf geraten. Was ist geschehen? Einem Wissenschaftler wird unter anderem vorgeworfen, eine viel zitierte Studie, die 2006 im weltweit renommierten Fachjournal Nature erschien, gefälscht und dadurch die Medikamentenforschung über Jahre in die Irre geführt zu haben. Auf der anderen Seite hat jüngst das einzige bisher zugelassene Medikament versagt und wird bald nicht mehr vermarktet. Diese Ereignisse hängen nicht miteinander zusammen, und dennoch fragt sich die Öffentlichkeit: Was bedeutet das für den Kampf gegen Alzheimer? Wird es je eine Heilung geben?

Demenz ist eine der größten medizinischen Herausforderungen für unsere Gesellschaft. In Deutschland leben derzeit mehr als 1,6 Millionen Demenzkranke, die meisten leiden unter Alzheimer. In der alternden Bevölkerung werden es immer mehr. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht von 2,8 Millionen Dementen im Jahr 2050 aus. Die müssen versorgt werden, viele sind auf permanente Pflege angewiesen.