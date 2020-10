Covid-19-Impfung : „Wir gehen langsam auf die Zielgerade zu“

Aktualisiert am

Der vom Mainzer Unternehmen Biontech entwickelte Corona-Impfstoffkandidat geht in den Zulassungsprozess. Bild: Stefan Albrecht/Biontech/dpa

Herr Sahin, im April haben Sie mit Ihrem Unternehmen Biontech vom Paul-Ehrlich-Institut „grünes Licht“ für die ersten klinischen Tests eines Covid-19-Impfstoffs erhalten. Wie steht es inzwischen?

Wir sind in Phase III und gehen jetzt langsam auf die Zielgerade zu.

Kürzlich hieß es, dass Sie einen Wirkstoff-Kandidaten doch einem anderen vorziehen. Wie viele waren es denn anfangs?

Gestartet sind wir mit zwanzig Kandidaten, vier haben wir klinisch erprobt. Der Kandidat in Phase III erscheint sehr aussichtsreich.

Wozu diese Vielfalt?

Aus mehreren Gründen: Es handelt sich um einen neuen Erreger; wir wussten anfangs nicht, wie das Virus funktioniert, wie man es am besten inaktivieren kann. Deshalb haben wir verschiedene Bestandteile des Virus' für die unterschiedlichen Impfstoffkandidaten genutzt und in einer Vielzahl von Tests miteinander verglichen. Es geht darum, eine optimale Immunantwort in einer verträglichen Dosierung zu erhalten. Schließlich kristallisierte sich heraus, dass zwei Ansätze richtig waren.

Die unterscheiden sich wie?

Wir haben mit einem kleineren – und einem großen Fragment gearbeitet.

Geht es dabei um das Spike-Protein, das dem Virus als Anker dient und den Eintritt in die Zellen ermöglicht?

Ja, das ist unser Angriffsziel. Wir haben die Erbinformation fürs Spike-Protein einmal komplett und einmal nur zum Teil verwendet. Zunächst war nicht klar, ob eine breite Immunantwort gegen das größere Stück die Krankheit nicht noch verstärkt beziehungsweise eine Immunantwort nur gegen das kleinere womöglich nicht genügt. Im Prinzip waren aber beide Ansätze erfolgreich, somit haben wir jetzt nicht nur einen Impfstoffkandidaten, sondern konnten auch eine wissenschaftliche Frage beantworten.