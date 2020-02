Typ-1-Diabetes : Wie sicher sind Insulinpumpen für Diabetiker?

Aktualisiert am

Gerade ist in den Medien wieder zu lesen von dem Tod der dreizehnjährigen Emily aus Mönchengladbach. Das Mädchen starb im Sommer in London während einer Klassenfahrt. Emily hatte Typ-1-Diabetes, den sie mit einer Insulinpumpe behandelte. Jetzt ermittelt offenbar die Staatsanwaltschaft. Hätte Emily gerettet werden können? Wie sicher sind solche Pumpen überhaupt? Fragen, die nach raschen Antworten verlangen.

Denn rund 32.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland leben mit Typ-1-Diabetes. Sie müssen sich täglich Insulin spritzen, was zwar wichtig ist, doch auch ziemlich lästig sein kann. Zwar ist das Spritzen mit dem füllerartigen Pen einfach und kaum zu spüren. Aber das Kind muss ständig daran denken: Ein- oder zweimal am Tag langwirksames Insulin zur "Basisversorgung" und zusätzlich vor dem Essen kurzwirksames Insulin als "Bolus".