Seit Jahrzehnten wird an einem Impfstoff gegen das RS-Atemwegsvirus geforscht. Die jüngste Infektionswelle hat den Druck erhöht. In den USA wird nun eine Zulassung für zwei Impfstoffe empfohlen – übereilt?

Ein sicherer und wirksamer Impfstoff gegen das RS-Virus hätte in den vergangenen beiden Jahren Kleinkinder und Ältere geschützt und Kliniken entlastet. Bild: dpa

Ein Beratungsgremium der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA hat der Behörde vor wenigen Tagen empfohlen, zwei Impfstoffe gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) für Menschen ab 60 Jahren zuzulassen. Wenn die FDA dieser Empfehlung folgt, wären die beiden Impfstoffe die ersten zugelassenen Vakzine gegen ein allgegenwärtiges Atemwegsvirus, an dem vor allem Kinder unter sechs Monaten und alte Menschen schwer erkranken und das in den vergangenen Monaten heftige Infektionswellen ausgelöst hat, auch in Deutschland. Einer der beiden Impfstoffe wurde von dem amerikanischen Unternehmen Pfizer entwickelt, der andere vom britischen Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kline.

Ein Impfstoff gegen RSV ist seit Jahrzehnten überfällig. Einen ersten Kandidaten gab es bereits vor fünfzig Jahren, und zwar einen Totimpfstoff, der sich an der damals überaus erfolgreichen Polioimpfung orientierte. Seine Wirkung war allerdings verheerend. Von den 31 geimpften Kindern erkrankten 20 an einer RSV-Infektion, 16 Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden, zwei Kinder starben. Die Impfung hatte sie nicht vor dem Virus geschützt, sondern zu einer massiven Lungenentzündung geführt.