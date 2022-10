Pandemie-Babys : Früher krabbeln, später winken

Um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen, schränkten Menschen weltweit ihr Sozialleben ein, viele Staaten verordneten Lockdowns und andere Kontaktbeschränkungen. Welchen Einfluss diese Maßnahmen auf Neugeborene hatte, haben nun Forscher von der University of Medicine and Health in Dublin untersucht. Dass es einen solchen Einfluss geben könnte, legen bisherige Studien nahe, denen gemäß sich ein reduziertes Sozialleben negativ auf die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten auswirkt und ein aktives soziales Umfeld die Sprachfähigkeit fördert.

Die frühkindliche Entwicklung wird anhand sogenannter Meilensteine evaluiert, welche sich grob in motorische, kognitive und emotionale Dimensionen einteilen lassen. Zehn von diesen Meilensteinen haben Susan Byrne und ihre Kollegen aus Dublin betrachtet. In einer Längsschnittstudie verglichen sie die neuropsychologische Entwicklung von 309 Neugeborenen, die im Zeitraum zwischen März 2020 und Mai 2020 in Dublin geboren wurden, mit einer Kontrollgruppe von zwischen 2008 und 2011 geborenen Kindern. Der Lockdown begann in Irland am 27. März 2020. Laut Angaben der Eltern hatten 25 Prozent der während der Pandemie geborenen Babys bis zu einem Alter von zwölf Monaten mit keinem anderen Neugeborenen im gleichen Alter Kontakt, und auch diese Familien selbst lebten in der Zeit isoliert: In der ersten Hälfte des Lockdowns trafen sie sich durchschnittlich mit maximal vier Personen, die nicht zur Familie gehörten.