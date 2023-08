Die Zahl der Personen, denen „Partydrogen“ aufs Herz schlagen, scheint beträchtlich zu sein. Diesen Verdacht nähren die Ergebnisse einer Studie, an der 39 Kliniken in Frankreich mitgewirkt haben. Ziel des Projekts war die Klärung der Frage, wie häufig Herzinfarkte und andere lebensbedrohliche Herzleiden mit dem Konsum von Rauschmitteln in Zusammenhang stehen und sogar möglicherweise hierauf zurückgehen.

Um sich ein Bild von der Situation im Land zu machen, hatten die Studienärzte zwei Wochen lang bei allen Männern und Frauen, die aufgrund einer akuten Herzattacke intensivmedizinisch versorgt werden mussten, Drogentests im Urin vorgenommen. Die Analysen umfassten Abbauprodukte und Überreste von Cannabis, Kokain, Amphetaminen, Ecstasy, Heroin und weiteren Opiaten.

Die Resultate der Studie lassen aufhorchen. So wiesen elf Prozent der 1500 Patienten, die im gegebenen Zeitraum wegen eines schweren Herzleidens auf der Intensivstation behandelt worden waren, Spuren von Drogen im Urin auf. Ganz oben auf der Liste standen Cannabisprodukte, danach kamen Opiate, Kokain, Amphetamine und Ecstasy. Bei mehr als einem Viertel der Personen mit positivem Drogentest fanden die Forscher mehr als ein Rauschmittel.

Viele Herzpatienten haben zuvor Drogen genommen

Je höher aber die Zahl solcher Substanzen, desto eher erlitt der Betroffene während des Krankenhausaufenthalts ein akutes Herzversagen oder eine andere schwere Komplikation. Beim Konsum einer Droge war dieses Risiko sechsmal und bei jenem von zwei oder mehr zwölfmal höher als bei abstinenten Personen.

Wie Theo Pezel und die anderen Studienautoren zudem berichten (doi: 10.1136/heartjnl-2023-322520), hatte nur rund die Hälfte der Patienten mit positivem Drogentest offen zugegeben, Rauschmittel eingenommen zu haben. Aus therapeutischen Gründen halten die Ärzte es daher für sinnvoll, bei bestimmten Personen systematisch nach Drogen zu fahnden.

Die gleiche Ansicht vertritt auch Heinrich Klues von der Klinik für Kardiologie am Helios-Klinikum in Krefeld, der schon vor Jahren versucht hat, seine Kollegen und die Öffentlichkeit für die herzschädigende Wirkung von Partydrogen zu sensibilisieren. „Einen Drogentest machen wir vor allem bei Patienten, die noch keine 40 Jahre alt sind, aber bereits an einem Herzinfarkt, einer Herzschwäche oder einer anderen schweren Herzerkrankung leiden“, erklärt der Kardiologe das Vorgehen an seiner Klinik.

Wie sehr Rauschgifte dem Herzen zusetzen, sei ihm erstmals bewusst geworden, als innerhalb weniger Tage gleich drei junge Erwachsene – ein Mann und zwei Frauen im Alter zwischen 21 und 24 Jahren – zu ihnen in die Notaufnahme kamen. „Alle drei hatten große Mengen an Amphetaminen eingenommen, weil sie am Wochenende durchfeiern wollten“, berichtet Klues.

Eingehende Untersuchungen hätten dann ergeben, dass der Herzmuskel der Betroffenen bereits an vielen Stellen vernarbt war. „Der 21-jährige Mann hat nur dank einer Herztransplantation überlebt, und die beiden Frauen können sich nur noch begrenzt belasten.“

Wie der Arzt klarstellt, sind längst nicht alle Personen, die solche Aufputschmittel konsumieren, im klassischen Sinne süchtig. Viele griffen nur darauf zurück, wenn sie vorhätten, die Nacht durchzutanzen oder sich auf eine Prüfung vorzubereiten. „Auch bei gelegentlicher Einnahme sind die Stoffe allerdings riskant“, sagt der Kardiologe.

Drogen schalten die Erhaltungsfunktionen aus

Der Grund dafür: Amphetamine erhöhen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, indem sie zu einer Überflutung des Gehirns mit anregenden Botenstoffen führen und damit wichtige Warnsignale – etwa Hunger, Erschöpfung und Kälteempfinden – herunterregeln. Um ihre Wirkung zu verstärken, würden sie zudem oft mit teils giftigen Chemikalien, etwa Batteriesäure, versetzt. „Personen, die Amphetamine einnehmen, sind für gewöhnlich erst 18 bis 24 Jahre alt. Sie haben zudem nicht das Gefühl, etwas Illegales oder Riskantes zu tun“, sagt Klues. Denn in Diskotheken oder auch auf privaten Partys seien diese Stoffe mühelos erhältlich.

Ihr Suchtpotential sei allerdings erheblich, warnt der Kardiologe. Das gelte ganz besonders für Methamphetamin – eine Droge, die im Zweiten Weltkrieg eine unrühmliche Rolle gespielt hat. In der Drogenszene unter Namen wie Crystal Meth oder Ice bekannt, wurde dieses Rauschmittel vom Hitlerregime dazu verwendet, das Durchhaltevermögen der Soldaten zu erhöhen – mit schwerwiegenden Folgen.

Nicht nur Amphetamine, auch die oft als harmlos dargestellten Cannabisprodukte können das Herz-Kreislauf-System belasten. Regelmäßig konsumiert, schaden sie nicht nur der psychischen Gesundheit, sondern fördern offenbar auch die Entstehung von Herzleiden. Bedenklich ist es vor diesem Hintergrund, dass der Konsum von Cannabinoiden hierzulande gerade auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf solche Drogen besonders empfindlich reagieren, erheblich ist.