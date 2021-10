Potenz und Fruchtbarkeit : Covid-Opfer Sexualität

Kürzlich twitterte die „Rapper-Königin“ Nicki Minaj, ihr Cousin wolle sich nicht impfen lassen. Sein Freund sei nämlich nach der Impfung impotent geworden, und das ein paar Wochen vor seiner Hochzeit. Die Verlobte sagte die Trauung kurzerhand ab. Wer aus Sorgen vor Potenzverlust auf die Impfung verzichtet, sollte sich das angesichts der Folgen einer Covid-19-Infektion überlegen. Während die Impfung – wenn überhaupt – das Sexualleben vermutlich nur vorübergehend beeinflusst, gibt es inzwischen Hinweise, dass eine Covid-19-Infektion zu dauerhaften Pro­blemen im Bett führen kann. Und das Risiko, sich als Ungeimpfter anzustecken, ist nach wie vor hoch.

Schon früh in der Pandemie beobachteten Forscher, dass Männer unter Erektionsstörungen litten und dass das womöglich mit der Infektion zu tun haben könnte. Im Verdacht standen die Blutgefäße beziehungsweise die Zellschicht, welche die Gefäße wie eine Tapete auskleidet: das Endothel. „Es ist leicht vorstellbar, dass das Coronavirus die fragilen Gefäße im Penis so schädigt, dass das Endothel nicht mehr funktioniert und die Erektion nicht mehr klappt“, sagt Michael Zitzmann, Oberarzt in der Andrologie in der Universitätsklinik Münster. Untermauert wird diese Hypothese von Urologen aus Miami. Im Penisgewebe von zwei Covid-19-Patienten, die eine Penisprothese wegen schwerer Erektionsstörungen erhielten, fanden sie Virenpartikel und Virus-Genmaterial. Außerdem war die Konzentration des Enzyms eNOS verringert, welches als Marker für ein funktionierendes Endothel gilt. Bei zwei anderen Prothesen-Kandidaten ohne Covid-19 ließ sich dies nicht nachweisen. „Covid-19 ist letztendlich eine Krankheit des Endothels”, sagt der Kardiologe Thomas Felix Lüscher.