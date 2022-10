Folgen von Covid-19 : Wie Corona unsere Gene verändert

Aktualisiert am

Covid-Infektionen können etwa über Immuneffekte das Nervensystem schädigen, berichten Forscher. Sie weisen auch DNA-Schäden an Herzzellen nach.

Haben Sie mit der Pandemie innerlich schon abgeschlossen? Sie wollen sich die Impfung vor der Herbst- und Winterwelle sparen? Vielleicht meinen Sie ja dann auch, SARS-CoV-2 sei immer harmloser geworden und die vielen Omikron-Varianten inzwischen nichts weiter als zusätzliche Erkältungsviren, „höchstens“ eine Art alternative Influenza. Gefahr gebannt also? Vorsicht, antworten ernst zu nehmende Infektiologen und Virologen darauf nun wieder häufiger, und das liegt nicht nur an der törichten Unterschätzung des Grippevirus, das schon in milden Saisons Zehntausende Menschenleben kosten kann.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die Mahner sind wegen des Pandemieerregers selbst noch immer in Habachtstellung. Ihn zu unterschätzen, hört man sie sagen, Ansteckungen zu riskieren oder gar Mehrfachinfektionen mit Corona, das ist für Fachleute nichts weniger als ein Spiel mit dem Feuer. Der Grund ist einfach: Abermillionen Infizierte sind nicht in der Lage, eine SARS-CoV-2-Infektion einfach auszukurieren, sie müssen sich vielmehr buchstäblich im Dauerduell mit dem Virus auseinandersetzen. Mit dem Virus leben lernen, der Lieblingssatz der Unbekümmerten, heißt für sie konkret: den Erreger fürchten lernen, und zwar auf unbestimmte Zeit.