Manche hocken mit hängendem Kopf auf dem Boden, sind schwach, orientierungslos“, sagt Kerstin Müller. „Ein Habicht wurde zu uns gebracht, weil er sich in ein Wohnhaus verirrt hatte und dort auf der Heizung saß.“ Die Tierärztin von der Freien Universität Berlin hat mittlerweile schon einige der Wildvögel untersucht, die sich mit dem West-Nil-Virus infiziert hatten. Seit 2019 die ersten Habichte an dem Virus in Berlin erkrankt sind, werden jedes Jahr zwischen Juli und September todkranke Vögel in die Wildtierpraxis gebracht.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Meist sind es junge, gerade erst flügge gewordene Habichte, sagt sie, die meisten stark abgemagert und von vielen Parasiten befallen. „Die Vermutung ist, dass das Virus das Immunsystem der Habichte so stark schwächt, dass sie dann auch für Trichomonaden, Aspergilluspilze und Endoparasiten in Darm und Blut anfällig sind. Die Körperabwehr ist mit diesem massiven Angriff verschiedenster Erreger überfordert. Die Jungvögel überleben meistens nicht.“