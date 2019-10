Vorwürfe gegen Ärzte : Werden Singles bei der Krebsbehandlung benachteiligt?

Joan DelFattore ist weder Ärztin noch Naturwissenschaftlerin, trotzdem hat das renommierte und einflussreiche „New England Journal of Medicine“, gerade einen Artikel von ihr gedruckt, der es in sich hat. Die emeritierte Professorin für Englisch und Jura an der Universität Delaware hinterfragte in diesem Artikel zwei ältere Studienergebnisse, die sie für völlig falsch bewertet hält.

Das erste Studienergebnis besagt, dass Krebskranke, die verheiratet sind, bessere Überlebenschancen haben als Krebskranke, die nicht verheiratet sind. Dieser Befund wird immer wieder als Begründung dafür herangezogen, dass soziale Unterstützung die Überlebenschancen von Krebspatienten verbessert. Allerdings wird der Grad der sozialen Unterstützung dabei einfach am Familienstand festgemacht, also an einem Kreuz bei den persönlichen Angaben in der Krankenakte.