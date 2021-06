Corona-Impfung : Die Angst vor den Nebenwirkungen

Nachdem die Impfkampagne im Land Fahrt aufgenommen hat, beschäftigt die Menschen zunehmend die sehr konkrete Frage: Sind die Nebenwirkungen im Bereich des Üblichen? Der eine spürte gar nichts und sorgt sich, ob er geschützt ist. Der zweite klagt über heftige Kopf- und Gliederschmerzen, und die dritte sagt vorsichtshalber alle Termine ab, damit sie sich notfalls ins Bett legen kann. „Ob und wie sehr ein Mensch auf die Impfung reagiert, lässt sich nicht vorhersagen“, sagt Hartmut Hengel, Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Freiburg im Breisgau. „Die Erwartungshaltung spielt aber eine große Rolle.“

Umfangreiche Daten zu den Reaktionen auf die Impfungen von Pfizer/BioNTech und Moderna mit mehr als 5,5 Millionen Impfungen hat ein Wissenschaftlerteam des amerikanischen Seuchenzentrums CDC veröffentlicht. Nach der ersten Impfung berichteten 70 von 100 der Geimpften über Beschwerden an der Einstichstelle, am häufigsten Schmerzen, seltener Rötungen, Schwellungen oder Juckreiz. Systemische Reaktionen, also Beschwerden, die den ganzen Körper betreffen, beschrieben 50 Prozent der Geimpften: Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, seltener Schüttelfrost, Fieber, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen oder Ausschlag. Nach der zweiten Impfung wurde häufiger über Nebenwirkungen berichtet, ebenso wenn jemand den Moderna-Impfstoff bekommen hat oder jünger als 65 war.

Keine kausalen Zusammenhänge zu erkennen

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin wurden hierzulande bisher deutlich mehr als 50 Millionen Impfungen vorgenommen. 73 Prozent erfolgten mit Pfizer/BioNTech, 18 Prozent mit AstraZeneca, 7,9 Prozent mit Moderna und 0,93 Prozent mit Johnson & Johnson. Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wurden bis Ende Mai fast 80.000 vermutete Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen gemeldet.

Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten waren das am häufigsten Schmerzen oder Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopf- oder Muskelschmerzen, Unwohlsein, Schüttelfrost, Fieber, Schwindel und Gelenkschmerzen. Nach BioNTech/Pfizer waren es im Schnitt weniger als eine Nebenwirkung pro 1000 Impfungen, nach Injektion des Moderna-Impfstoff 2,1, nach AstraZeneca 3,8 und nach Johnson & Johnson 1,6 pro 1000.

Warum manche Menschen mehr auf die Impfung reagieren, könnte zum einen an der Veranlagung liegen, die das Immunsystem heftiger antworten lässt. Die mRNA in den Impfstoffen stimuliert das Immunsystem zusätzlich. Dass nach AstraZeneca-Gabe überdurchschnittlich viele Nebenwirkungen gemeldet wurden, könnte an der Art des Impfstoffs liegen. Forscher aus Ulm haben kürzlich in einer noch nicht begutachteten Studie gezeigt, dass der Impfstoff neben dem Adenovirus-Vektor eine deutliche Menge an humanen Proteinen enthält, die für die Impfung nicht erforderlich sind. Diese könnten das Immunsystem zusätzlich anregen.

Andererseits könnte die Berichterstattung über die neu aufgetretenen Thrombosen die AstraZeneca-Geimpften sensibilisiert haben, sodass sie öfter Be­schwerden ihrem Arzt mitteilten. Warum Menschen, die mit der Moderna-Vakzine geimpft wurden, öfter als BioNTech/Pfizer-Impflinge über Beschwerden berichteten, könnte Zufall sein. Oder es liegt daran, dass der Impfstoff mehr mRNA enthält als der von Pfizer/BioNTech, nämlich 100 Mikrogramm mRNA gegenüber 30 Mikrogramm. Ältere Menschen berichteten seltener Nebenwirkungen – womöglich nehmen sie diese eher hin und sehen keinen Anlass, ihrem Arzt davon zu erzählen. Zum anderen reagiert das Immunsystem älterer Menschen schwächer. Die Impfantwort nach der zweiten Impfung ist deshalb stärker, weil der Körper schon erste Gedächtnis-Abwehrzellen gebildet hat, die nun eine stärkere Immunreaktion einleiten.