Corona-Impfstoffe : Wehe, der alte Drache wird wach

Eine der ersten Ärztinnen, die mit dem neuen Krankheitsbild konfrontiert wurde, ist Sabine Eichinger. Ende Fe­bruar behandelte die Hämatologin an der Medizinischen Universität Wien eine 49-jährige Krankenschwester, die unter Thrombosen litt, die sich in den Venen des Bauchraums gebildet hatten. Die Patientin war schwerkrank aus einem anderen Krankenhaus auf ihre Station verlegt worden und starb am nächsten Tag; Eichinger konnte der Frau nicht mehr helfen, doch eine Beobachtung ließ sie nicht los: Abgesehen von den Blutgerinnseln fiel ihr bei der Patientin eine sehr niedrige Anzahl an Blutplättchen auf, den Thrombozyten. Da diese bei der Bildung von Blutgerinnseln helfen, führen niedrige Werte normalerweise zu Blutungen, nicht zur Gerinnung.

„Man würde denken, dass niedrige Thrombozyten und Thrombosen eigentlich Gegensätze sind“, sagt Eichinger. Eine mögliche Erklärung in diesem Fall wäre nun, dass die Blutplättchen der Frau großflächig aktiviert wurden. Das kann dann dazu führen, dass die Plättchen aufgebraucht werden und gleichzeitig zu schweren Blutgerinnseln führen. Bei einigen wenigen Menschen ist das nach der Gabe von Heparin bekannt: eine durch Heparin induzierte Thrombozytopenie, kurz HIT. Die Frau hätte zwar kein Heparin bekommen, sagt Eichinger, aber fünf Tage ehe die Symptome begannen, eine Spritze Vaxze­vria, den Covid-19-Impfstoff von Astra-Zeneca. Dieser Impfstoff beruht auf einem Adenovirus, einem harmlosen Erkältungsvirus, das so verändert wurde, dass es sich nicht vermehren kann, aber zusätzlich das Gen für das Spike-Protein von Sars-CoV-2 trägt, ein entscheidendes Eiweiß auf der Oberfläche des Erregers. „Ich dachte, das ist vielleicht eine Art Immunreaktion“, erinnert sich Eichinger.