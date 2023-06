Aktualisiert am

Was US-Geheimdienste über den Virusursprung sagen

Aufgrund der mangelnden Transparenz der Kommunistischen Partei Chinas werden die Spekulationen über die Vorgänge am Wuhaner Institut für Virologie kaum abreißen. Bild: AFP

Vor gut drei Monaten hat US-Präsident Joe Biden ein Gesetz unterschrieben, das seine Administration zur Herausgabe von Geheimdienstinformationen zum Ursprung des Coronavirus verpflichtete – mit einigen Tagen Verspätung wurde nun ein sechsseitiger Bericht veröffentlicht. Hiernach gehen weiterhin fünf nachrichtendienstliche US-Behörden davon aus, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher ist als ein Laborursprung. Das Forschungseinrichtungen betreibende US-Energieministerium sowie das FBI nehmen dagegen an, dass Letzteres die wahrscheinlichste Ursache ist.

Fast alle Behörden gehen laut der Veröffentlichung nicht davon aus, dass Sars-CoV-2 genetisch verändert wurde, und die meisten nehmen an, dass es nicht im Labor an andere Organismen wie den Menschen angepasst worden ist. Einige Behörden konnten hierzu keine sichere Aussage treffen. Keine nimmt dem Bericht zufolge jedoch an, dass das Virus als biologische Waffe entwickelt wurde. Und alle seien der Ansicht, dass beide Ursprungsvarianten plausibel seien.

Der neue Bericht diskutiert jedoch nicht die genauen Gründe für die unterschiedlichen Einschätzungen, und bezieht sich nur auf Vorgänge am Institut für Virologie in Wuhan, nicht etwa auf die dortige Seuchenschutzbehörde.

Keine Belege für Arbeit an Sars-CoV-2

Das chinesische Virologie-Institut sei eine zivile Forschungseinrichtung, bei der es jedoch immer wieder Kooperationen mit der Volksbefreiungsarmee gebe – zu Fragen öffentlicher Gesundheit wie auch zur Biosicherheit. Nach Geheimdienstinformationen sei auch zu Coronaviren zusammengearbeitet worden, doch seien keine Viren bekannt, die als Vorläufer von Sars-CoV-2 plausibel seien.

Auch sonst gebe es keine Indizien, dass das Institut vor der Pandemie an Viren gearbeitet habe, die Sars-CoV-2 sehr ähnlich seien. Und gleichfalls nicht dafür, dass ein forschungsbezogener Unfall, an dem das Institutspersonal beteiligt war, die Pandemie ausgelöst haben könnte.

Laut dem Bericht haben Mitarbeiter des Instituts Coronaviren genetisch verändert und hierdurch Chimären erzeugt – sowie Methoden verwendet, die absichtliche Veränderungen schlecht nachvollziehbar machen. Auch sei teilweise nicht mit ausreichenden Schutzvorkehrungen gearbeitet worden, obwohl dies bekannte Infektionsgefahren mit sich bringe. Vor der Pandemie sollten – offenbar routinemäßig – die Standards verbessert werden. Jedoch deutete Geheimdienstinformationen darauf hin, dass die Einrichtung erst Ende Dezember 2019 durch Patienten-Proben das Virus erhalten habe; und es sei entsprechend kein Zwischenfall in der Einrichtung bekannt, der die Pandemie ausgelöst haben könnte.

Unklar sei, woran Forscher erkrankt sind

Zwar seien im Herbst 2019 einige Forscher mit Symptomen erkrankt, die mit Covid-19 kompatibel seien, doch fehlten – anders als manche Medien in den letzten Wochen berichtet haben – Belege dafür, dass sie tatsächlich sicher an Covid-19 erkrankt sind. Keiner der Erkrankten habe laut den vorhandenen Informationen in einer Klinik behandelt werden müssen. Der Geheimdienstbericht bezieht sich ferner auf Aussagen der Wuhaner Coronavirus-Expertin Shi Zhengli, die gegenüber der Weltgesundheitsorganisation erklärt hatte, dass Antikörpertests ihrer Mitarbeiter negativ gewesen seien.

Das Gesetz, das die Geheimdienste zur Herausgabe von Informationen verpflichtete, verlangte eigentlich deutlich mehr Transparenz – demnach sollten alle Informationen zu möglichen Verbindungen zwischen dem Institut und dem Virusursprung veröffentlicht werden, etwa auch die Namen der erkrankten Forscher. Um Quellen und Methoden der Geheimdienste zu schützen, seien einige Informationen nicht veröffentlicht worden, heißt es in dem Bericht.

Debatte in den USA geht weiter

Gegenüber dem Magazin „Science“ erklärte auch Shis Mitarbeiter Ben Hu kürzlich, er sei nicht im Herbst 2019 an Covid-19 erkrankt – manche Medien wie die britische „The Times“ hatten dies unter Bezug auf anonyme US-Geheimdienstquellen als belegt hingestellt, im Widerspruch zum nun veröffentlichten Bericht. Angesichts der Zensur in China könnte er allerdings kaum andere Angaben machen, wäre es anders. Hu war auch in den Fokus geraten, weil er 2017 eine Studie zu chimären Viren veröffentlicht hatte, die teils von den US-Gesundheitsbehörden NIH finanziert worden war. Dessen Vertreter hatten bestritten, dass Viren durch die Versuche für den Menschen gefährlicher geworden seien – oder dass sie Sars-CoV-2 ähnelten.

Der neue Bericht wird die Debatte in den USA um den Ursprung des Virus jedoch kaum beenden. Kürzlich hat ein Ausschuss des US-Repräsentantenhaus gegen den Evolutionsbiologen Kristian Andersen eine strafbewehrte rechtliche Anordnung erlassen, um Informationen von ihm zu erhalten. Mit anderen Forschern hatte er im März im Magazin „Nature Medizin“ einen umstrittenen Artikel veröffentlicht, laut dem das Team nicht glaube, dass ein Laborursprung plausibel sei.