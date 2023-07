Herr Gunga, seit Jahrzehnten erforschen Sie als Physiologe, wie Menschen auf Hitze reagieren. Mit dem Klimawandel gewinnt dieses Thema an Brisanz; es ist viel von Anpassung die Rede. Kann der Mensch sich an Hitze gewöhnen?

Wir untersuchen zurzeit in einem sehr großen Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, an dem zehn verschiedene Institutionen beteiligt sind, wie Menschen auf die steigenden Temperaturen in der Subsahararegion reagieren. Wir messen beispielsweise ihre Körpertemperatur, ihre Herzfrequenz, ihre Aktivität. Wir nutzen kleinräumige Temperatur-, Wind- und Feuchtigkeitsdaten. Mithilfe der Sentinel-Satelliten können wir beobachten, auf welchen Feldern gerade geerntet wird; teilweise sehen wir dank GPS, wo die Menschen unterwegs sind, ob sie zu Hause bleiben – oder zehn Kilometer bis zu ihren Feldern laufen. In einem anderen Projekt dieses DFG-Vorhabens wurden die Hausdächer mit hoch reflektierender Farbe gestrichen, und wir messen nun, wie hoch der kühlende Effekt in den Räumen ist und ob dieser sich auf die Aktivität der Menschen auswirkt.

Was für Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?

Was wir in diesen Regionen sehen: Eine zusätzliche Belastung von zwei Grad der Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), einer zusammengesetzten Größe aus Luft- und Strahlungstemperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit, wie sie wohl unvermeidbar ist für die dort Lebenden, wird in Zukunft nicht mehr zu bewältigen sein. Ich höre häufig, dass die Menschen in Afrika sich in der Evolution an hohe Temperaturen angepasst haben, dass sie das auch weiter tun werden. Aber das stimmt nicht: Die Menschen sind am Limit, sie können nicht mehr arbeiten. Wer arbeitet, stirbt an der Hitze. Wer nicht arbeiten kann, verhungert.

Mehr Anpassung ist nicht möglich?

Nur in einem gewissen Umfang. Das Ende der Anpassung ist in vielen Regionen spätestens in den nächsten zehn, zwanzig Jahren erreicht. Der Mensch kann keine höheren Temperaturen aushalten. Er wird diese Regionen verlassen müssen.

Wie viel ist zu viel?

Die Normaltemperatur des Körpers liegt bei 37 Grad Celsius, plus/minus 0,5 Grad. Das Temperaturfenster, bei dem die zellulären Prozesse noch einigermaßen gut und aufeinander abgestimmt ablaufen, ist schmal. Schon bei einem Grad mehr, also bei 38 oder 39 Grad Körpertemperatur, geraten auf molekularer Ebene Prozesse aus dem Takt. In der Folge kann es zu Wahrnehmungsstörungen kommen. Ist der Körper nicht in der Lage, sich durch Wärmeabgabe, etwa durch Schwitzen, abzukühlen, laufen Stoffwechselprozesse aus dem Ruder. Das ist lebensgefährlich. Die Ober­grenze der Körpertemperatur liegt bei 43 bis 44 Grad Celsius.

So hohe Temperaturen haben wir in Deutschland zum Glück bislang nicht. Dennoch gibt es Hitzetote, im vergangenen Jahr waren es 4500.

Die reine Umgebungstemperatur sagt nur wenig darüber aus, wie gefährlich es wird: Ob ein Mensch durch Schwitzen seine Kerntemperatur senken kann, hängt von äußeren Umständen – Lufttemperatur, Strahlungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, eben der WBGT – ab und davon, ob der Mensch gut schwitzen kann, genügend getrunken hat und ob er gesund ist oder vielleicht an einer Herz- oder Nierenerkrankung leidet. 30 Grad Lufttemperatur und eine relativ trockene Luft mit 50 Prozent Feuchtigkeit fühlen sich an wie 30 Grad. Wenn Sie aber 33 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit haben, dann fühlt sich das wie 54 oder 55 Grad an.

Der Körper versucht bei Hitze, die Kerntemperatur bei 37 Grad Celsius zu halten. Was passiert physiologisch?

Zunächst werden die feinen Blutgefäße, die Kapillaren in der Haut, weit gestellt; die Haut wird stärker durchblutet, wir werden rot. Gleichzeitig wird Schweiß abgesondert, der durch die Verdunstung die Haut abkühlt – und damit auch das Blut, das durch die Kapillaren fließt. Das Blut fließt dann auf seinem Rückweg zum Herzen durch die Organe und kühlt sie. Zudem schlägt das Herz stärker, um den Kühlkreislauf des Blutes zu beschleunigen. Wenn die Verdunstung aber nicht funktioniert, zum Beispiel bei hoher Luftfeuchtigkeit oder weil der Mensch nicht genügend getrunken hat, besteht die Gefahr der Überhitzung.