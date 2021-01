Irritierende Corona-Statistik : Verzerrte Zahlen

Die Zahl der Neuinfektionen bestimmt in Deutschland, wie weit man sich von seinem Wohnort entfernen darf, und in Bayern, ob Kinder in die Schule gehen können: Liegt der Wert im Landkreis höher als 200 pro 100.000 Einwohner, ist der Bewegungsradius auf fünfzehn Kilometern beschränkt, und in bayerischen Schulen gibt es gemäß des „Drei-Stufen-Plans“ nur bis 35 Regelbetrieb, jenseits der 50 ist auch Distanzunterricht angesagt. Diese Sieben-Tage-Inzidenz, also wie viele Menschen in einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, scheint ein klarer Wert, ohne Interpretationsspielraum, daran kann man sich orientieren. Doch Experten sind sich einig, dass sie kaum geeignet ist, um den Verlauf der Pandemie einzuschätzen. Denn dazu müsste man auch wissen, warum sich die Menschen testen lassen.

Das klingt kompliziert, im Kern geht es um die Frage: Steigen mit der Zahl der Tests auch die nachgewiesenen Neuinfektionen, ohne dass sich tatsächlich mehr Menschen anstecken? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn antwortete im August mit den Worten „teilweise ja“. Der entscheidende Punkt in dieser Antwort ist das „teilweise“. Zur Interpretation der Zahl der Neuinfizierten ist nicht nur entscheidend, wie viele Menschen getestet wurden, sondern aus welchem Anlass. Denn ändert sich der Anlass für CoronaTests, lässt sich aus den Neuinfektionen nicht mehr unbedingt der wirkliche Verlauf der Pandemie ablesen.

Wo getestet werden muss, wird man auch öfter fündig

Das zeigt sich am Beispiel der Urlauber: Zu Beginn der Pandemie waren die PCR-Tests knapp. Es wurden vor allem Personen getestet, die Symptome hatten, also husteten und an Fieber litten. Im Sommer und Herbst konnte man die Testkapazitäten ausweiten, jetzt gingen auch quickfidele Reiserückkehrer zum Corona-Test. Das heißt, selbst wenn sich nicht geändert hätte, wie viele Menschen sich mit dem Virus anstecken, läge die Zahl der registrierten Neuinfektionen nun höher, weil man bei den zusätzlichen Tests der Reisenden asymptomatisch Infizierte gefunden hätte, die sonst unentdeckt geblieben wären. Je mehr Reiserückkehrer man testen würde, desto mehr Neuinfektionen würde man verbuchen. Das wäre, um bei der Formulierung von Gesundheitsminister Spahn zu bleiben, der „Teil“ der Infektionen, der mit der Anzahl der Tests steigt. Jegliche Änderung der Testkriterien hat ähnliche Verzerrungen zur Folge. Etwa, wenn die Krankenkassen die Kosten für freiwillige Tests übernehmen, wie es seit Mai der Fall ist, oder, wie seit November gilt, Menschen mit leichten Symptomen nicht mehr unbedingt getestet werden sollen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen von heute bedeutet etwas völlig anderes als die vom vergangenen März oder kommenden Februar.

„Allerdings verwendet die Öffentlichkeit die Infektionszahlen für alle politischen Diskussionen“, sagt Klaus Wälde, der an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Makroökonomie lehrt. „Wir haben ganz klar eine zweite Welle.“ Das lese man an der Belegung der Intensivbetten ab und daran, wie viele Menschen mit oder an Covid-19 versterben. Doch auch ein Parameter wie die Todeszahl taugt für sich nicht, um die erste mit der zweiten Welle zu vergleichen: Während sich die Zahl der Neuinfektionen zwischen den Spitzen im März und Dezember vervierfachte, verdoppelte sich die Zahl der Gestorbenen. Dieser geringere Anstieg könnte wiederum auf die bessere medizinische Versorgung zurückzuführen sein – oder darauf, dass sich im Herbst mehr junge Menschen infizierten.

Die Frage bleibt also, wie groß diese zweite Welle im Vergleich zur ersten ist und was die aktuelle Situation für das Gesundheitssystem bedeutet. Ideal wäre es natürlich, wenn man solche Entwicklungen tatsächlich anhand der registrierten Infektionszahlen ablesen könnte, immerhin sind sie die schnellsten Parameter. Das wäre aber nur möglich, wenn regelmäßig repräsentative Tests in der Bevölkerung durchgeführt würden. Damit ermittelte man die wahre Zahl der Infizierten, es gebe keine Dunkelziffer. Doch bislang gibt es solche Bestrebungen nicht.