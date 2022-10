Neurologie : Das unterschätzte Kleinhirn

Das Kleinhirn wird häufig unterschlagen, wenn wir über „das Gehirn“ reden – wahrscheinlich, weil es sich optisch vom Großhirn unterscheidet. Dabei ist es maßgeblich an der Verarbeitung von Bewegungsabläufen sowie der Gleichgewichtsregulation beteiligt – und scheinbar auch an emotionalen Gedächtnisprozessen, wie Neurowissenschaftler von der Universität Basel in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung im Journal Proceedings of the National Academy of Sciences berichten.

Sie zeigten den 1418 Studienteilnehmern sowohl emotionale – positiv oder negativ konnotierte – als auch neutrale Bilder. In einem späteren Gedächtnistest erinnerten sich die Teilnehmer vor allem an die emotionalen Bilder, gleichzeitig wurde ihre Hirnaktivität mittels funktioneller Magnetresonanztomographie gemessen. Dabei zeigte sich: Bestimmte Bereiche des Kleinhirns waren besonders aktiv und interagierten verstärkt mit verschiedenen Großhirnarealen wie beispielsweise der Amygdala oder dem Hippocampus, welche an der Verarbeitung emotionaler Gedächtnisinhalte beteiligt sind.

Frühere Studien an Ratten und Katzen hatten ergeben, dass die elektrische Stimulation der sogenannten Vermis, einem Teil des Kleinhirns, mit dem limbischen System in Verbindung steht – wozu auch Hippocampus und Amygdala gehören. Letztere spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Konditionierung von Angstreaktionen.

Die Ergebnisse der Studie legen nun nahe, dass die Vermis auch daran beteiligt ist, emotionale (visuelle) Inhalte in unser episodisches Gedächtnis zu überführen. Vereinfacht gesagt ist das episodische Gedächtnis dafür verantwortlich, dass wir uns bewusst an „biographische“ Ereignisse erinnern, sie also zeitlich einordnen können. Den Wissenschaftlern zufolge könnten die Erkenntnisse zu einem besseren Verständnis psychischer Erkrankungen, wie der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) beispielsweise, sowie der Autismus-Spektrum-Störungen beitragen.