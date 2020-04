Gesundheit aus der Schüssel : Was außer Klopapier noch wichtig ist

Aktualisiert am

Was außer Klopapier noch wichtig ist

Die Nachfrage nach Gesundheit, so viel lässt sich nach ein paar Wochen Pandemie sicher sagen, wächst nicht nur mit der Bedrohung derselben, sondern auch mit dem Angebot an Gesundheitslösungen. Deshalb sind Masken und Schutzbekleidung knapp und teuer, deshalb fängt die Preistreiberei bei Arzneien jetzt schon an. Und wer weiß, wahrscheinlich gibt auch stapelweise Klopapier den Hamsterern das sichere Gefühl, vom spärlichen Gut Gesundheit möglichst viel abzubekommen, wenn sie sich den Luxus eines sorgfältigen Toilettengangs mehrmals täglich zu leisten vermögen. Diese gastrointestinale Nachsorge ist allerdings durchaus ausbaufähig.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



An der Eliteuniversität Stanford hat man jetzt die „smarte Toilette“ erfunden, und sie zugleich zur Wiege einer neuen Gesundheitsbewegung erkoren. Die Kloschüssel aus Kalifornien ist ein Wunderwerk der Sensortechnik. Sie wird gewissermaßen zur analen Verlängerung der Smartwatch. Besser noch: Unter der Klobrille sitzt künftig das digitale Herz der Gesundheitsindustrie. Die Details sollen hier gar nicht weiter diskutiert werden, das alles ist im Fachjournal „Nature Biomedical Engineering“ nachzulesen. Es genügt zu wissen, dass Stuhl- und Urinproben quasi im Schnelldurchgang auf alle möglichen rektalen, urologischen und biochemischen Defizite hin untersucht werden.

Die „Urodynamik“ – Stromgeschwindigkeit, Volumen und Konsistenz – soll als Präzisionsparameter der Gesundheitsfürsorge aufgebaut werden. Gleichzeitig sollen die im Emaille-Topf versenkten Präzisionskameras durch eine Art Fingerabdruck der verborgensten Körperöffnungen sicherstellen, dass die Datencloud, die von der Toilette gefüttert wird, den WC-Nutzer mit Gesichtserkennungsqualität identifiziert. Nein, auch das ist kein verspäteter Aprilscherz. In Stanford ist man nach der Auswertung von 300 Smart-Toiletten-Nutzern vielmehr sehr sicher, dass „die Menschen bald ihren Frieden schließen werden mit dem Scan ihres Anus“.

Dahinter steckt natürlich ein in diesen Tagen ausgesprochen populäres Kalkül: dass die Menschen für Gesundheitsleistungen jeder Art einen hohen Preis zu zahlen bereit sind. Mit einer ähnlichen Taktik hatte sich vor Jahren der finnische Handyhersteller Nokia magnetische Tattootinte schützen lassen, die bei eingehenden SMS und Anrufen vibrieren sollte. Heute wissen wir: Das Patent war auch für den A...!