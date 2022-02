Dass Betroffene lange um die Anerkennung ihrer Leiden kämpfen mussten, ist auch der Unklarheit um die Krankheit geschuldet. Das fängt beim Namen an: Vertreter medizinischer Fachverbände erarbeiteten in Deutschland zum Herbst 2021 eine offizielle S1-Leitlinie, also eine evidenzbasierte Handlungsanweisung für Ärzte und Kliniken. Der Begriff „Long-Covid“ beschreibt demnach Symptome, die mehr als vier Wochen nach einer akuten Covid-19-Erkrankung fortbestehen. Von Post-Covid spricht man nach drei Monaten, so sieht es auch die Weltgesundheitsorganisation. Allerdings kursieren in der Fachliteratur auch Bezeichnungen wie Post-Covid-Syndrom oder PACS, das Post-Acute Covid-19 Syndrome. Das Tohuwabohu erschwere die Suche nach Therapien, erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Auch zur Frage, wie viele „Genesene“ von Post-Covid betroffen sind, gibt es noch widersprüchliche Angaben. Die britische NICE-Richtlinie, aufgestellt von dem gleichnamigen Institut für klinische Exzellenz, bescheinigt den meisten Forschungsarbeiten nur eine niedrige Evidenz, da sie auf Selbstaussagen der Patienten beruhten. In der S1-Leitlinie heißt es, etwa zwei Prozent der Corona-Infizierten litten unter Long-Covid-Symptomen. Eine Analyse von Krankenakten aus den USA fand bei sieben von hundert Covid-Patienten nach sechs Monaten noch Beschwerden, die sie vor der Infektion nicht hatten. Die Universität Mainz kam in einer Bevölkerungsstudie auf ganze vierzig Prozent. Viele Experten vermuten, dass letztlich wohl etwa zehn Prozent der Covid-19-Patienten nach drei Monaten nicht gesund sind. In Deutschland haben sich bislang rund 9,2 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Wie viele davon Symptome entwickeln, wird nicht zentral erfasst. Daten aus den Kliniken taugen nur bedingt, denn viele Infizierte stehen die Erkrankung zu Hause durch. Das macht eine genaue Angabe, wie groß der Anteil der Post-Covid-Patienten hierzulande ist, unmöglich.