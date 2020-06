Abnehmen nach dem Lockdown : Runter mit den Pfunden

Jetzt, wo wir endlich aus dem Lockdown herauskrabbeln, ist es nicht mehr zu übersehen: Das wochenlange Zuhausesein hat deutliche Spuren auf den Hüften hinterlassen. Forscher aus Baltimore haben nun einen weiteren Grund gefunden, warum sich Abnehmen vor allem für junge Menschen lohnt: Stecken sie sich mit Covid-19 an, landen sie eher auf der Intensivstation. Analysiert wurden Daten von 265 Patienten auf Intensivstationen. Je jünger ein Erkrankter war, desto höher war sein Body-Mass-Index, also desto dicker war er.

„Mich überraschen die Ergebnisse nicht“, sagt Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanz an der Uniklinik Leipzig. „Übergewicht kann die Reaktion des Körpers auf Viren ziemlich beeinflussen – das wissen wir schon von der Grippe.“ So reagiert das Immunsystem von Grippepatienten verspätet und nicht so stark auf die Viren, und die Betroffenen erholen sich langsamer. Abgesehen davon werden die Lungen nicht so gut belüftet, wenn man zu viel Fett im Bauchraum hat, was die Entstehung einer Lungenentzündung begünstigt.