In Nordrhein-Westfalen meldet eine Klinik eine Zunahme von Insektenstich-Patienten. Was dahinter steckt und ob der Klimawandel ein Grund dafür sein könnte, erklärt ein Dermatologe und Allergologe.

Hans Friedrich Merk ist Allergologe und Dermatologe und hat Jahrzehntelang Patienten mit Hauterkrankungen in der Klinik behandelt. Zuletzt war der emeritierte Professor am Uniklinikum Aachen angestellt. Er erklärt, warum es nicht so einfach ist zu ermitteln, ob es in den vergangenen Jahrzehnten mehr Fälle von schweren Hautreaktionen oder sogar allergische Schocks in der Klinik gegeben hat. Ein psychologischer Effekt könnte steigende Zahlen auch erklären.

Herr Merk, werden Insektenstiche gefährlicher?

Ich kann da auf meine langjährige Erfahrung in der Dermatologie und Allergologie des Universitätsklinikums Aachen zurückgreifen – und da sehen wir starke Schwankungen. Es gibt Jahre, da stellen sich viele Menschen mit Hautreaktionen oder sogar systemischen Reaktionen vor, in anderen Jahren kommt kaum jemand. Im Jahr 2003, einem besonders trockenen Jahr, haben wir beispielsweise einen sehr starken Rückgang gesehen.