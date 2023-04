Aktualisiert am

Mit dem richtigen Büstenhalter können viele Läuferinnen ihre Performance steigern: Das ist, obschon vielen Freizeitläuferinnen nicht bekannt, keine neue Erkenntnis. Gemessen wurde bereits häufiger, dass Frauen mit Oberweiten ab Körbchengröße B von einem Sport-BH profitieren können.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft

Im vergangenen Jahr etwa konnten Wissenschaftler von der University of Memphis in Laufbandversuchen zeigen, wie sich ein Sport-BH auf Läuferinnen auswirkt. Sie ließen bei ihren Versuchen fünfzehn Frauen auf einem Laufband jeweils zehn Minuten in ihrer Wohlfühlgeschwindigkeit laufen, während diese entweder weite oder enge Büstenhalter trugen.