Wachstum von Jugendlichen : Auf immer größerem Fuß

Herr Rühli, welche Schuhgröße tragen Sie eigentlich?

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oh, das variiert ein bisschen. In der Regel 42–43.

Bei welcher Körpergröße?

Ich war mal 1,90 Meter groß, unterdessen bin ich aber etwas geschrumpft, man wird ja kleiner mit dem Alter. Außerdem variiert die Körpergröße auch im Tagesverlauf, abends bin ich ein wenig kleiner.

Junge Menschen scheinen immer größer zu werden. Hat diese Generation auch größere Füße?

Grundsätzlich wohl schon. Die Fußlänge, und zum Teil auch die Fußbreite, korrelieren mit der Körpergröße. Im Schnitt hat diese zugenommen in den vergangenen Generationen – und damit ist zu erwarten, dass auch die Fußlänge zunimmt. Mein emeritierter Kollege Maciej Henneberg von der University of Adelaide hat diesen kausalen Zusammenhang an etwa 1300 australischen Erwachsenen genauer untersucht. Er fand heraus, dass sich etwa die Hälfte der großen Füße auf die Körpergröße zurückführen lässt. Er hat sogar eine Formel aufgestellt. Demnach entspricht die Fußlänge etwa 12 bis 15 Prozent der Körpergröße. Die Füße einer 1,65 Meter großen Frau sollten also 20 bis 25 Zentimeter lang sein.