Pandemiemüll : Wann kommt die ökologische Maskenwende?

Bis zu zehn Jahre im All : Webb-Teleskop soll in Urzeiten des Universums blicken

Das James-Webb-Weltraumteleskop soll als Nachfolger des Hubble-Teleskops detaillierte Einblicke in die Urzeiten des Universums liefern. Nach Jahrzehnten der Entwicklung und mehreren Verzögerungen soll die Rakete mit der kostbaren Fracht nun am 24. Dezember in Kourou in Französisch-Guyana starten.