Corona in Deutschland : Wo bleibt das Impfregister?

In der niederösterreichischen Stadt Zwettl ist vor einer Woche etwas verlorengegangen – ein Stück Hoffnung und viel Vertrauen. Am vergangenen Wochenende starb eine 49-jährige Krankenschwester an den Folgen von Thrombosen, zehn Tage nach der ersten Spritze des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca. In ihrem Blut hatten sich Gerinnsel gebildet, die können Gefäße verschließen und so zu Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenembolien führen. Noch während die Untersuchungen dieses Todesfalls auf Hochtouren laufen, kam es zu weiteren Zwischenfällen nach der Impfung: Zunächst erlitt eine Kollegin der Verstorbenen eine Lungenembolie, wenig später auch eine Krankenschwester aus Graz. Am Donnerstag berichtet die dänische Medizinaufsicht ebenfalls von einem Verdachtsfall. Wenn gleich mehrfach ähnliche Komplikationen nach einer Impfung auftreten: Ist die Lage nicht offensichtlich?

Solche Vorkommnisse machen Angst, sie genügen, um hellhörig zu werden. Das gilt auch für jene Experten der Behörden, die für die Überwachung der Impfstoffe zuständig sind: In Österreich ist es das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, in Dänemark die Danish Medicines Agency, in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Die Europäische Medizinaufsicht, Ema, hat ihr Sicherheitsgremium zusammengerufen, um die Fälle zu untersuchen. Nun durchforstet es Daten und Studien nach Hinweisen, ob die Bildung von Blutgerinnseln mit der Impfung zusammenhängen könnte.