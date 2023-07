Die Vogelgrippe H5N1, die seit mehr als einem Jahr weltweit immer wieder für Massensterben in Wildvogelkolonien auf fast allen Kontinenten gesorgt hat, macht auch vor Säugetieren nicht halt. Zunächst bei Füchsen, Wildschweinen und Seehunden, aber auch bei Zuchttieren wir Nerzen wurde das Virus gefunden. Experten beobachten diese rasante Verbreitung des Erregers bei verschiedensten Tiergruppen mit Sorge.

Denn, so die Befürchtung, wenn das hochpathogene aviäre Influenza-Virus (HPAI-Virus) sich erst einmal an viele verschiedene Säugetierarten anpasst und dann möglicherweise auch noch von einem Säugetier auf das nächste übertragen werden kann, dann ist auch der Mensch nicht mehr sicher.

Vor diesem Hintergrund ist die neue Warnung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu verstehen: Sie hat Katzen- und Hundebesitzer dazu aufgefordert, ihre Haustiere wegen jüngster Vogelgrippefälle in Risikogebieten nicht frei laufen zu lassen. In Polen wurden seit Juni 24 Katzen positiv auf das Virus getestet, aus Italien wurden fünf infizierte Hunde und eine infizierte Katze gemeldet.

„Es wird empfohlen, den Kontakt von Hauskatzen und -hunden sowie allgemein von fleischfressenden Haustieren mit toten oder kranken Tieren zu vermeiden“, erklärte die Behörde. „Mögliche Maßnahmen bestehen darin, Hunde an der Leine zu führen und Katzen in Gebieten einzusperren, in denen eine starke Verbreitung von HPAI-Viren bei Wildvögeln bestätigt wurde.“

Weltweite Verbreitung, hohe Virusaktivität

Für die meisten der nachvollzogenen Ansteckungen im Tierreich gehen die Experten bislang davon aus, dass sich Säugetiere durch den Kontakt oder Verzehr mit infizierten Vögeln angesteckt haben. Auch bei einem Ausbruch in einer Seelöwenkolonie in Peru mit rund 600 toten Seelöwen konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Tiere einander angesteckt hatten. Da zeitgleich in Peru auch über 55.000 Wildvögel, von Pelikanen bis zu Pinguinen, erkrankt und verstorben waren, könnten sich die Meeressäuger auch bei ihrem Verzehr infiziert haben.

Bei Nerzfarmen in Spanien und zuletzt auch in Skandinavien wird diskutiert, ob die Tiere mit Vogelkot verunreinigtes und somit infektiöses Futter gefressen hatten.

In Deutschland und Europa hatte sich das Infektionsgeschehen zuletzt etwas beruhigt, wie den Berichten des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts zu entnehmen ist.

In dieser Woche wurden allerdings wieder tote Möwen im Landkreis Cuxhaven gemeldet. Die Behörden weisen darauf hin, dass erkrankte oder tote Tiere möglichst nicht berührt werden sollten. Erkrankte Vögel erkenne man, wie es in einer Mitteilung des Landkreises Cuxhaven heißt, an „auffälligem Verhalten wie Kopfkreisen oder einseitigem Flügelschlag“. Da es für infizierte Vögel nachweislich keine Heilungschancen gebe, würden sie in der Natur gelassen. So werde zusätzlicher Stress durch das Einfangen und den Transport vermieden, hieß es. Die Behörden riefen auch dazu auf, vor allem Katzen nicht frei laufen zu lassen, da sie sich sonst an infizierten Vögeln anstecken könnten.

Für Menschen bislang kaum gefährlich

Auch Menschen haben sich bereits mit dem HPAI-Virus infiziert, allerdings sind es bislang nur relativ wenige Nachweise und meist war der Verlauf der Erkrankung mild oder sogar asymptomatisch. So meldet die WHO seit 2020 weniger als zehn Infektionen bei Menschen in Europa und Nordamerika. Zwei Infizierte aus Südamerika (Ecuador und Chile) mussten allerdings in Kliniken behandelt werden.

Seit seinem ersten Auftreten im Jahr 1996 tritt das Vogelgrippevirus H5N1 überwiegend saisonal auf. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Vogelgrippe seit Mitte 2021 jedoch deutlich ansteckender geworden.

Die WHO hatte zuletzt auch darauf hingewiesen, dass das Virus immer häufiger bei fleischfressenden Säugetieren nachgewiesen wird – und dass das möglicherweise die Gefahr von Infektionen bei Menschen erhöht. Laut europäischer Seuchenbehörde ECDC ist die Gefahr, sich mit dem Virus im Alltag anzustecken, allerdings weiterhin eher gering. Nur für Menschen, die beruflich mit Vögeln oder anderen Tieren in Kontakt kommen, etwa Angestellte von Geflügel- oder Nerzfarmen, bestünde ein erhöhtes Risiko.