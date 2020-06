Virologin Hodcroft im Gespräch : „Wir hätten früher reagieren können“

Aktualisiert am

Wenn Sars-CoV-2 von Mensch zu Mensch wandert, verändert es sich. Das ist gut und lässt sich ausnutzen, weiß „Virenjägerin“ Emma Hodcroft. Im Interview spricht sie über den Kampf gegen die Pandemie – und was ihr Sorgen bereitet.

Die Virenjägerin: Emma Hodcroft ist Virologin und Coronavirus-Forscherin und arbeitet am Biozentrum der Universität Basel. Bild: Roland Schmid / 13 Photo

Frau Hodcroft, Sie nennen sich in Ihrem Twitter-Profil Virenjägerin.

So wurde ich in ersten Berichten über mich bezeichnet. Es ist kein Name, den ich mir selbst gegeben habe. Aber ich bin sehr glücklich damit. Und ich habe ihn dann auch angenommen.

Was macht eine Virenjägerin?

Wir nutzen die Genetik des Virus, um es nachzuverfolgen. Wir schauen auf die kleinen Unterschiede im Genom, auf die Mutationen des Virus, wenn es sich selbst vervielfältigt.

Wie funktioniert das genau?

Wenn zwei Viren die gleichen Mutationen, die gleichen Fehler aufweisen, bedeutet das, dass sie eng verwandt sind. Wenn das nicht der Fall ist, sind sie entfernter verwandt. Das können wir nutzen, um einen Stammbaum zu erstellen. Dann wissen wir, wie sich das Virus und seine Verwandten um die Welt bewegt haben, wie sie sich ausbreiten und in verschiedene Länder kommen.

Sie sind also keine Virologin, sondern eine Epidemiologin?

Das ist zwar richtig, aber auch wieder nicht. Denn eigentlich bin ich auch keine Epidemiologin. Mein wissenschaftlicher Hintergrund liegt in der Bevölkerungsgenetik und Evolution. Wir schauen darauf, wie sich Sequenzen über die Zeit verändern, wie sie sich weiterentwickeln. Das ist ein weites Feld. So erforschen wir etwa Tierpopulationen. Vor allem aber ist es sehr nützlich, wenn man Krankheiten mit bestimmten Technologien untersucht. Und das ist es, was ich mache. Daher bezeichne ich mich als Molekular-Epidemiologin.

Mutationen – das klingt bedrohlich.

Ja, das stimmt. Viele haben Angst vor dem Konzept der Mutationen. Das wird häufig durch populäre Filme angefacht – eine simple Methode, um Dinge bedrohlich darzustellen. Das wirkliche Leben ist langweiliger, aber auch sicherer.

Und zwar wie?

Wenn ein Virus sein Erbgut vervielfältigt, macht es dabei gelegentlich Fehler. Das ist ähnlich, wie wenn man ein Dokument immer wieder abschreibt. Manchmal passiert ein Tippfehler. Ein Virus hat eine Art Rechtschreibprüfung für die Vervielfältigung seines Erbguts, und so kann es eine Menge dieser Fehler beheben, ein paar aber bleiben. Das sind dann die Mutationen. Sie ändern die generelle Funktion des Virus nicht. Es ist wie mit den Tippfehlern: Sie können ein Dokument trotzdem lesen und seinen Sinn verstehen.