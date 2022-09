Vernachlässigung von Kindern : Die Wut der stillen Kinder

Wenn Eltern kein Interesse an ihren eigenen Kindern haben, kommt oft eine ungesunde Kaskade in Gang. Der Jugendpsychiater Kai von Klitzing über Vernachlässigung als häufige Form der Misshandlung und über mögliche Hilfen.

Herr von Klitzing, vernachlässigte Kinder gab es schon immer, trotzdem möchten Sie das Thema jetzt groß machen. Was ist der Antrieb, die Pandemie, die digitale Welle?

Das Buch musste ich mir von der Seele schreiben. In meinem langen Berufsleben ist mir nichts so sehr unter die Haut gegangen, wie das Leid der unzähligen Kinder, die in einem lieblosen Umfeld aufwachsen und daher nicht die Möglichkeit haben, sich gesund zu entwickeln. Das Los dieser Mädchen und Jungen findet aber kaum Beachtung, weder in der Fachwelt noch in den Medien.